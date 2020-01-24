朗8三房955萬沽 3年半蝕使費離場

【明報專訊】除了豪宅近期連錄多宗蝕讓外，部分新界半新盤亦再錄得二手業主蝕使費離場個案。樓齡約3年的元朗朗屏8號，新近錄得一宗3房單位成交，惟原業主持貨3年半，連使費計，實際上要損手離場。中原副區域營業經理王勤學表示，朗屏8號3座中層G室，實用面積719方呎，3房套連儲房室間隔，原業主最初叫價960萬元放盤，經議價後，減至955萬元獲換樓客承接，減幅5萬元或5%，實呎13,282元。原業主2017年3月以929.9萬元購入，持貨3年半，現沽出單位帳面獲利25.1萬元，物業雖然帳面升值約2%，但連同入市稅項及經紀佣金計，預料實蝕約19萬元或2%。
天晉IIIA一房撻訂貨755萬重售
另外，部分上月一度遭買家撻訂的二手單位，業主重新放售後，近日最終將單位再售出，其中將軍澳天晉IIIA新近錄得一宗撻訂重售個案，有1房單位以755萬元沽出，做價較上月略高5萬元或約0.7%。中原高級分區營業董事伍錦基指上述單位為天晉IIIA第3B座中層D室，實用面積355方呎，1房間隔，望園景。單位原本於上月底以750萬元售出，惟遭到買家撻訂，期後業主於本月重新放售，新近以755萬元再沽出，實呎21,268元，成交價較上月做價調高5萬元。原業主2014年10月以555.2萬元購入，持貨6年，帳面獲利199.8萬元或約36%。