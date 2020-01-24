朗8三房955萬沽 3年半蝕使費離場

【明報專訊】除了豪宅近期連錄多宗蝕讓外，部分新界半新盤亦再錄得二手業主蝕使費離場個案。樓齡約3年的元朗朗屏8號，新近錄得一宗3房單位成交，惟原業主持貨3年半，連使費計，實際上要損手離場。中原副區域營業經理王勤學表示，朗屏8號3座中層G室，實用面積719方呎，3房套連儲房室間隔，原業主最初叫價960萬元放盤，經議價後，減至955萬元獲換樓客承接，減幅5萬元或5%，實呎13,282元。原業主2017年3月以929.9萬元購入，持貨3年半，現沽出單位帳面獲利25.1萬元，物業雖然帳面升值約2%，但連同入市稅項及經紀佣金計，預料實蝕約19萬元或2%。