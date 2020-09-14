白加道28號多按屋叫價5.5億 蝕使費放售

市場消息指，原於2015年以5.42億元一手售出的山頂白加道28號一幢洋房，最新叫價已減至5.5億元，較兩年前高峰期叫價大劈2.8億元，雖然帳面仍比5年前購入價略高，但即使最終以現時叫價售出，料業主仍有可能蝕逾2000萬元手續費。

較兩年前高峰期叫價大劈近3億

上述白加道28號，由當年和黃2013年以現樓形式推售，今次劈價的一幢單號洋房，實用面積5700方呎，連1214方呎平台、940方呎花園及269方呎停車位，採5房5套間隔，主人套房連衣帽間面積近600方呎，物業亦附設升降機及於平台部分設有泳池。

據代理消息指，該洋房早於2018年8月以8.3億元放售，若以實用5700方呎計，每呎叫價高達14.56萬元，逼近當時全港最貴住宅式洋房、山頂MOUNT NICHOLSON 1期2號屋近15.2萬元的紀錄。

至去年底，有傳物業以5.8億元易手，而原業主連使費計後則要平手離場。不過，有關成交至今仍未有登記顯示，反映物業未有落實成交。

據代理最新資料顯示，該洋房最新叫價，已進一步降至5.5萬元，比去年傳聞易手的價錢還要低，亦比兩年前最初放售時的叫價大減2.8億元或34%，每呎叫價下調至96,491元。

每呎叫價下調至96491元

另資料亦顯示，物業由一名于姓買家於2015 年11月以5.42 億元購入，假設物業以現時叫價5.5億元售出，帳面雖可獲利800萬元，不過由於買家買入時需付樓價4.25%、即2303萬元印花稅，加上售出時的代理佣金等，故實際仍有機會蝕約2050萬元或近4%。

事實上，該名于姓買家購入洋房後，多番把物業加按，於2016、2017及2018年，均由中國銀河國際財務（香港）有限公司進行按揭，而上月業主再向海外註冊公司Brave Elites Ventures Limited借貸，5年內4度由財務公司貸款。

資料顯示，住戶非富則貴的白加道，罕有全新屋苑式洋房出售，故2013年該盤推出後，就有不少名人入市。

例如有「錢多多」之稱內地商人錢峰雷，2014 年初以6.9 億元購入項目7 號屋，物業實用6847方呎，實呎約10.08萬元；3號屋業主則是地監局前主席陳韻雲，於2013年以5.38億元購入該幢大屋，物業實用5,706方呎，實呎94,287元。