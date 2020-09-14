得寶1房月租9200元 重返4年前水平

利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，上述為得寶花園B座中層8室的1房單位，實用面積254方呎，望園景，單位業主上月初以月租1.1萬元放租，劈租1800元或16%後，終以9200元獲租客承租，實用呎租約36元，月租低市價逾一成。鮑續指，單位業主2013年2月260.8萬元購入，持貨逾7年，租金回報約4.2厘。

得寶花園本月暫錄約4宗租務成交，實用呎租約38元。

市場消化租盤 MALIBU半月30宗租賃

近月入伙的將軍澳日出康城MALIBU，受惠區內商場開幕下，上月單月曾錄逾150宗租務成交。不過屋苑租盤經市場一輪消化後，本月租務交投略為放緩，約半個月暫僅錄30宗租賃成交。

香港置業分區董事劉浩勤表示，MALIBU新近租賃成交位於2A座高層C室，屬2房連開放式廚房間隔，實用457方呎，以17,500元租出，實用呎租約38元；業主2018年4月以744萬元購入，租金回報2.8厘。另屋苑1A座高層A室，一個實用1087方呎的4房雙套連工人套單位，日前以月租4萬元租出，實用呎租約37元；業主於2018年4月1956萬元購入，租金回報約2.4厘。