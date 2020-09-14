新盤高開 嘉湖3日4成交

祥益地產高級經理謝利官指，嘉湖山莊交投步伐加快，其中一宗新成交位於麗湖居2座高層A室，實用635方呎，3房間隔，原業主由今年7月開價699萬元放售，累減61萬元或9%，最終以638萬元獲上車客承接，實呎10,047元。原業主1996年1月以183萬元一手購入，持貨長達24年，帳面賺455萬元或近2.5倍。

同時，美聯分行區域經理黎燦強稱，嘉湖山莊麗湖居3座中高層E室，實用446方呎的2房戶，新近以495萬元成交，實呎11,099元；原業主2017年7月以440萬元購入，持貨滿3年，額印鬆綁轉手帳賺55萬元或約13%。

東環一周4宗3房成交

此外，東涌東環過去一周亦連環錄得4宗3房單位成交，令本月約半個月累錄約7宗。美聯營業經理楊志霖表示，東環近一周連環沽出4間大3房單位，包括位於6B座低層7室，一個享有園景、實用面積645方呎的3房單位，最新以790萬元成交，實呎12,248元。原業主於2015年1月以572.7萬元買入，持貨5年半，帳面獲利217.3萬元或約38%。

十大屋苑周末14宗跌三成

隨着大型屋苑的筍盤陸續被消化，部分購買力漸漸流入二線屋苑。其中，屯門海麗花園就有2房單位近日以逼近屋苑最高價、595萬元沽出。祥益地產高級分行經理黃文樂指，海麗花園1座高層D室，一個實用面積484方呎的2房戶，以595萬元成交，實呎12,293元，成交價與屋苑2018年創下的最高價紀錄598萬元，僅相差3萬元。原業主2016年400萬購入上址，持貨4年，帳面獲利195萬元或約49%。

十大屋苑方面，據中原及美聯統計，剛過去周末十大屋苑錄得14宗成交，較上周約21宗，減少7宗或逾三成，但仍屬連續6周穩企雙位數水平。其中，鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊，均各錄3宗。不過，鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨及藍田麗港城均「零」成交。業界分析指，隨着疫情好轉，發展商積極推盤，令二手客源被分薄，故使大型屋苑交投量出現回落。