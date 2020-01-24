Wetland 3期加推45伙 折實均呎逼1.4萬 首推特色戶 藝里坊‧2號擬短期加推

明報記者 張允亭

據Wetland 3期2號價單顯示，新一批單位面積由376至714方呎，戶型以2房戶為主，亦有5伙連天台單位、3伙連花園單位及1伙連平台單位。今批單位定價由634萬至1351萬元，維持最高18％直減折扣，折實價由519.8萬至1107.8萬元，折實實呎由12,709至15,538元。市場消息指，項目過去3日已累收約1400票，按已開價的110伙計，超額認購近12倍。另一新盤、恒地西營盤藝里坊‧2號，據悉過去3日亦收約230票，以首張價單55伙計，超額認購約3倍，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝指，會考慮短期內加推單位。

周末一手沽逾40伙 嘉峯匯佔逾三成

綜合市場資訊，周末新盤市場共錄得逾40宗成交，與上周末相若。有個別新盤餘貨銷情提速，嘉華（0173）啟德嘉峯匯兩日連錄約14宗成交，佔周末整體成交量逾三成，2日套現逾1.4億元。市場消息指，同一組買家連購項目2伙，包括位於1A座35樓C室，實用501方呎，屬2房間隔，以1303.7萬元成交，實呎26,022元；同時，對落數層的1A座29樓C室，面積間隔相同，成交價1281.4萬元，實呎25,577元。

深9特色戶1.378億沽 實呎破5萬

另嘉華、信置（0083）與南豐合作發展的深灣9號，昨日以1.37億沽出最後一伙花園洋房單位，該花園洋房單位12號，實用面積2747方呎，連717方呎花園及1個車位，最新以1.378億元沽出，實呎50,164元。早於2011年起推售的深灣9號全數411伙，現已悉數沽清。

恆大‧珺瓏灣建期付款增3%折扣

此外，長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY剛於過去周末錄得約4宗成交，包括3伙3房單位及1伙4房單位，實呎介乎1.56萬至1.91萬元。長實地產投資董事郭子威稱，項目將於本周公布新一輪推售安排。另有發展商加推優惠吸客，內房恒大（3333）發展的屯門掃管笏的恆大‧珺瓏灣，昨日公布，擴闊「代繳從價印花稅」優惠，除了選用即供付款計劃外，現時買家採用建築期付款辦法，亦可享有3%折扣。