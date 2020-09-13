撐經濟兼保利潤 內銀陷兩難

銀行利潤率大降 各類壞帳飈

銀行也確實未「磨洋工」（按：指消極怠工）。至7月底，內地小微企業貸款餘額40.83萬億元，在整體經濟數據大跌的背景下，較年初增長一成。對單戶貸款額度在1000萬元以下的「普惠型小微企業」，銀行更是因應監管要求大開綠色之門，貸款餘額已達13.91萬億元，與2018年初相比將近翻了一倍。不過其中潛藏的風險亦須謹慎。一方面是各大銀行受命要「讓利」保住企業，多多放出貸款，降低貸款利率，甚至對因受疫情影響還不起貸款的企業和個人要「應延盡延」；另一方面，銀行自身已經警鐘長鳴，上半年幾乎所有銀行公布業績時壞帳全部升高，且利潤率大幅下降。根據公開數據，上半年內地36家上市銀行中，有半數淨利潤是負增長，整體減少了889億元淨利潤。特別是被視為經濟指向標的五大銀行：工行、建行、農行、中行、交行，以及民生、光大、華夏、平安等最重要的幾家股份制銀行，利潤同比下滑均超過一成。

利潤下降的同時，銀行壞帳整體上升。雖距離紅線尚遠，但不少銀行高層已預期，這「只是開始，年底會更糟」。據銀行高層透露，內地中部、西部和環渤海地區，是銀行壞帳的高發地帶，各大銀行在三大區域的壞帳佔比都在五成以上，最高的甚至超過七成。而製造業、批發零售業、租賃商務服務業則是壞帳最多的行業，且短期內看不出恢復的勢頭。此外，多數銀行的信用卡壞帳也大幅飈升，上述五大銀行中，最高的上半年信用卡壞帳率已經達到了2.9%，平均都在2%以上。上述數據說明，內地無論是區域、行業還是個人，均存在很大的資金壓力和缺口，壞帳風險加劇。但此時若銀行抽手，經濟必然面臨更大問題，監管方也不會允許銀行抽手。銀行一方需為各方「補漏洞」，一方需要自身「防塌陷」，確實面臨兩難。

保經濟大局 今年內銀成績單難好看

據接近銀行高層的人士稱，目前內地銀行主要從三方面下手，防患未然。一是繼續放貸款，但要消除銀行機構對風險和追責的擔憂。金融監管層推動各家銀行出台「盡職免責」政策，放寬對壞帳的容忍度，讓基層銀行業者敢於放貸，且以各種獎勵激勵基層放貸。二是努力補充銀行資金，例如運用央行再貸款增加銀行的低成本可貸資金。三是用技術來防風險，內地銀行近年來大筆投入在金融科技領域，此時頗顯成效。依靠大數據、雲計算等技術，改進風控模型和業務流程，同時推動以智能貸戶監測和預警、智能催收及機器人等技術，來努力降低壞帳的可能性。目前來看，今年內地銀行必然面臨頗嚴峻的考驗，成績單難好看。兩權相較，必然要保經濟大局，銀行業「讓利」只怕還要持續。

[馮其十 神州新形勢]