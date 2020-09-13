「同心村」方案曝光 供1800單位2022年入伙

料申請10月下旬審理

據城規會文件顯示，聖公會就元朗東頭一幅地皮及毗連政府土地，申請為期3年的臨時過渡性房屋發展與相關的填土或挖掘工程。地皮面積約25.12萬方呎，住宅部分擬議發展地積比率1.607倍，計劃興建3幢不多於4層高的住宅物業，提供1800個臨時過渡性房屋單位，預計人口約3840人，有關單位數目較今年初公布的1600伙增加200伙或12.5%。另非住宅部分則以0.053倍作發展，擬建4幢不多於2層高的非住用物業，此屬項目輔助設施，如綜合社會服務中心、物業辦事處、社區備膳室、社區洗衣房、生活用品館等，讓非政府機構為居民提供服務，整個項目發展總樓面約41.7萬方呎。有關發展預計於2022年第二季完成，住戶可在2022年年中入住。

從聖公會遞交予城規會的文件顯示，臨時過渡性房屋大致分5類間隔，由1人至4及5人房間，其中2人房間面積約180方呎，另設一款無障礙的間隔單位，面積約361方呎。

聖公會指出，有關申請預計為期8年，視乎城規會是否批准其續期申請，項目將採用「組裝合成」建築法或預製建築組件，以縮短建築時間。有關申請預計於10月下旬審理。