Wetland 3期 兩日收逾千票 超購19倍

藝里坊2號暫收150票

同部署開售的恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號，過去兩天錄得逾1000參觀人次，據悉項目暫收150票，以首張價單55伙計，超購逾1.7倍。

樓市氣氛轉佳，有現樓豪宅新盤連環錄成交。據一手住宅物業銷售資訊網，會德豐旗下何文田ONE HOMANTIN日前連錄6宗成交，全位於第1座A室，其中5伙為4房連套房連工作間的分層戶，實用975方呎，成交價介乎2313萬至2520萬元，實呎介乎2.37萬至2.58萬元。另外一伙則是頂層連天台單位，實用1564方呎，附設87方呎平台及1329方呎天台，成交價4550萬元，折合實呎29,092元，6伙共涉銀碼逾1.66億元。資料顯示，買家為發展商關連人士，成交金額於成交時或之前付清。

同屬會德豐發展的筲箕灣單幢盤ISLAND RESIDENCE，亦錄得關連人士成交，有關單位為32樓B室，實用1112方呎，附設108方呎平台及298方呎天台，成交價3410萬元，實呎30,665元，成交金額於成交時或之前付清。

太古城3房2640萬易手

另一邊廂，二手市况回暖，龍頭屋苑鰂魚涌太古城有3房戶，最新以2640萬元易手，屬市價水平。中原地產資深分區營業經理王秀芬表示，有關單位為青松閣高層A室，實用1114方呎，屬3房連套房單位，原業主在今年2月起放售，當時叫價2800萬元，放售期間因疫情而連續多天錄零確診個案，而加價200萬元或7%至3000萬元。惟今年7月疫情爆發第三波，原業主亦因應市况調整叫價，最終近日以2640萬元易手，實呎23,698元，以最高叫價3000萬元計，減價360萬元或12%。原業主2001年6月以645萬元購入，持貨19年，帳面獲利1995萬元，物業期內升值逾3倍。