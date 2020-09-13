「貨車界Tesla」惹狙擊

沽空機構：Nikola創辦人虛假宣傳

Nikola在2015年成立，今年3月公布將借殼一家名為VectoIQ的公司上市，並於6月初正式開始交易。該公司預計，2021年以前都不會獲得盈利。儘管如此，市場對電動車公司的興趣，令Nikola也跟特斯拉一樣備受投資者追捧，股價由原本約10美元，最多升至93.99美元。

按照通用汽車與Nikola的協議，通用汽車將以等值非現金資產，獲得Nikola價值20億美元的普通股。作為回報，通用汽車將為Nikola提供電池、燃燒電池系統等，並為其設計、驗證及生產客貨車（pickup truck）。

對於Nikola來說，與通用汽車結盟可免卻興建廠房，節省數以十億美元計的資金，並迅速進入電動車生產階段。

不過，沽空機構Hindenburg Research上周發表報告，稱Nikola是一個「錯綜複雜的騙局」。報告稱，蒐集到大量證據，包括電話錄音、短信、電郵及照片等，反映Nikola創辦人米爾頓（Trevor Milton）曾作數十次虛假陳述，虛假宣傳其氫燃料電池技術及訂單量。Nikola表示，該報告「充斥錯誤信息」，旨在透過沽Nikola股票獲利。

[企業地球村]