盈利質量或致Tesla落選標指 分析：盈利主要售碳排放額度 非賣電動車

資料來源：華爾街日報、CNBC

4季售碳排放額度收入逾10億美元

《華爾街日報》指出，納入標普500指數的條件之一，是連續4季錄得利潤，包括最近一個財季。特斯拉在7月公布第二財季的業績後，已符合上述條件。不過這並非納入標普500指數成分股的唯一標準。獲選的公司除了必須設於美國，並在美國的主要交易所上市，其市值也必須超過82億美元。特斯拉也符合這些標準，不過標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）的遴選委員會，對標普500指數的構成擁有酌情權，它除了可修改選擇成分股的標準，更可在遴選過程作出特殊處理。

標普道瓊斯指數公司未透露特斯拉落選的原因。部分分析師指出一些可能導致特斯拉未被納入標普500指數成分股的因素，包括其盈利能力指標，以及它向其他汽車製造商出售碳排放額度。特斯拉的財報顯示，該公司過去4季透過出售碳排放額度賺取的收入超過10億美元，相當於其過去4季利潤的兩倍以上。在對上一個財季，其出售碳排放額度的收入為4.28億美元，而整季利潤為1.04億美元。

梅隆投資公司（Mellon Investments Corporation）指數業務和策略主管希爾（Stephanie Hill）指出，盈利質量可以是決定一家企業能否入選的關鍵。特斯拉的盈利，主要來自出售碳排放額度，而非電動車銷售等主要業務。希爾稱，除了盈利的可持續性，股價過於波動，都可能影響到它能否被納入標普500指數。研究機構DataTrek聯合創辦人科拉斯（Nicholas Colas）指出，特斯拉落選可能由於其市值被「嚴重高估」，它上月底的市值達到4650億美元，基本面並未支持如此高的市值。

投資研究公司New Constructs行政總裁特雷納（David Trainer）指出，根據特斯拉電動車的平均售價計算，其股價意味它應佔有40%至110%的市場份額，符合現實的看法是，特斯拉股價只值50美元，特斯拉周五收市仍達372.72美元。特雷納稱，即使在最理想的假設情况下，例如未來10年它能生產3000萬輛電動車，進入保險業務，並擁有與豐田同樣高的利潤率，目前股價仍意味它應有更大利潤率。特斯拉目前市盈率超過900倍。

研究公司：Tesla股價只值50美元

不過特斯拉今次落選，並不意味它短期內不會被納入標普500指數。標普道瓊斯指數公司曾表示，由8人組成的指數委員會可選擇在任何時候納入新的成分股。若獲選，特斯拉將成為標普500指數市值最高公司之列。FactSet的數據顯示，截至上周四，特斯拉市值達3460億美元，是最新被納入該指數的3家公司（手工藝電商Etsy、自動測試設備供應商Teradyne和生物製藥公司Catalent）市值總和的9倍左右。

期權或放大股價下行壓力

入選標普500指數成分股的前景，對企業股價有提振作用，目前追蹤標普500指數的資產價值超過11萬億美元。Robintrack.net的數據顯示，在4月底至8月初，零佣金網上證券交易平台Robinhood持有特斯拉股票的用戶增長逾1倍至56萬人。在美國大型證券商德美利（TD Ameritrade）的平台，特斯拉也是最多散戶買入的股票之一。在特斯拉公布季度業績及拆股計劃後，許多投資者大舉買入特斯拉的認購期權，這某程度加劇了特斯拉的股價升勢。這些期權如今可能會放大該股的下行壓力。

[企業地球村]