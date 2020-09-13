傳TikTok寧結束美業務 彭博：交易仍推進

至今為止，未見TikTok在今次處理出售美國在岸業務有新的動靜。此前有不同的報道引述消息稱，包括微軟及甲骨文等公司，均曾經向字節跳動提交收購TikTok在美國業務的建議，但是過程中，隨着中方落實科技出口相關業務出售須問准中方，令事件的發展日益複雜，恐令字節跳動未能在美國總統特朗普指定的限期前出售在美業務。

特朗普在上周四更明言，不會給予任何的寬限期。緊接不久，路透社便引述消息稱，中方寧願TikTok在美國結束業務，也不願意被迫放售業務。

出售仍膠着

TikTok 紅人籲粉絲轉平台

根據Wallaroo的數據顯示，現時TikTok在美國的下載量達1.75億次，約有8000萬活躍用戶。一旦TikTok在9月15日起結束在美國的業務，不少當地靠TikTok建立觀眾群的創作人，已經先行呼籲收看者轉到Instagram及YouTube繼續收看其短片。不過，消息亦指出，TikTok仍在美國業務賣盤方面推進中，冀趕在限期前達成結果。