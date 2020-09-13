美科技股跌勢未止 分析：健康回調

蘋果Tesla齊跌

投資者上周繼續沽出上半年累升不少的大型科技股，Tesla上周五上升0.37%，收報372.72美元，全周則跌10.9%。蘋果收報112美元，下跌1.31%，全周跌7.41%。亞馬遜收報3116.22美元，跌1.85%，全周跌5.41%。甲骨文上季度受惠在家工作帶動需求，營收好過預期，不過高開6.88%創紀錄高位後，全日收市倒跌0.58%。工業股和金融股上周五分別上漲1.39%和0.76%，為標指帶來最大支持。

光大新鴻基：上半年升幅誇張

近大選回調正常

納指自9月初急跌以來累計下跌9.98%，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，上半年科技股升幅誇張，蘋果和Tesla在上月底拆細股份，更將看好氣氛推至極致，現時是健康的回調，近日科技股在開市上升後升幅收窄，加上美國11月總統選舉臨近，後市有進一步調整相當正常。

港美兩地上市中概股分別發展，阿里巴巴（9988）美股上升1.52%，網易（9999）和京東（9618）美股分別跌0.83%和0.47%，三者較港股收市低1.08%至2.56%。至於美股勢弱會否影響中概股以至科指表現，溫傑認為中概股早前升幅不多，而且本港投資者仍對科技股有興趣，因此雖然科指暫時難以大升，但未必會大幅拖累指數。

恒指夜期周五收報24,332點，下跌0.5%，低水171點。港股ADR比例指數報24,373點，下跌0.53%，騰訊（0700）ADR折合報513.1港元，比港股高收0.57%；匯控（0005）ADR折合報32.08港元，比港股高收0.63%。