食肆人流旺 中菜館訂座爆滿

至於由叙福樓（1978）特許經營的牛角海港城分店表示，要待9月底才供訂座，門市即時入座亦至少等兩小時。旺角朗豪坊的日牛涮涮鍋專門店表示，周六、周日晚市繁忙時段6時至8時訂座額已滿。

港島希慎廣場的點心中菜館名館周五向本報記者表示，周六午市訂座已爆滿，晚市仍有小量預約名額。新城市廣場翡翠拉麵小籠包則稱，周五放寬限聚令首日的訂座已滿，周六、周日不接受訂座。另有食肆透露，過去一星期晚市有一定生意，放寬措施後預計生意增加，繁忙時段入座可能要等位，但在晚上6時至10時只可做兩輪客。

業界：酒樓裝修貴 限聚令下蝕住做

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，中式酒樓有70%至80%成本投放在裝修，2人限聚令期間猶如「做一日、蝕兩日」，要暫時停業，現時大部分重新營業。有會員反映接獲18人訂位，但只能「水來土掩」分成5枱進餐，他期望政府慢慢放寬後回復生意經營下去。大榮華酒樓董事總經理梁文韜表示，放寬限聚令後「多番少少人」，料九龍灣多做午市的分店有一定幫助。經營成本高昂的中式酒樓，在限聚令下要「蝕住做」。

黃家和：若中秋仍限4人 影響市道

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，下月中秋節傳統上會有家庭聚餐，如果屆時仍只限4人，相信市道會受影響。他認為，最受打擊的是婚宴為主的酒樓，以家庭及街坊客為主的中小型酒樓仍有一定生存空間。