限聚令放寬 商場現消費反彈 K11 MUSEA：本季營業額料升 D2 Place：消費換戲票達千張

明報記者 歐陽偉昉、陳麗歡、蕭嘉聰

K11 MUSEA發言人表示，今年第二季營業額比第一季上升35%，單計奢侈品、鐘表珠寶營業額升六成，認為顯示本地消費力陸續釋放，出現「報復式消費」，目前未知何時可以外出旅遊，故本地客人願意留港消費。商場在疫情期間拓展新銷售策略吸客，例如提供高私隱度場地予奢侈品牌舉行貴賓銷售活動、開設網上營銷和直播銷售，以及為貴賓提供送貨及送餐服務等，新增銷售方式佔7至8月份整體銷售額的15%。

K11：女性客明顯較多

K11指出，消費以女性顧客明顯較多，商場多間提供下午茶的餐廳訂座率，在限聚令放寬後回升。就記者昨日所見，午後商場人流有所增加，除情侶、年輕客流外，亦有家長帶同子女外出用膳，多間食肆需輪候入座。

上周五餐廳每枱客戶上限由2人放寬至4人，中菜館夜上海九龍經理成緯邦表示，因為家庭客戶不喜歡分枱用膳，影響他們光顧，近兩日在限制放寬後，生意額回復至6月出現第三波疫症前的大約八成，相對8月底取消晚市堂食限制時，生意額僅及6月的三成。他認為，旅客入境限制取消後，生意才會完全回復至以往水平。

MoMA Design Shop銷售大使黃先生表示，昨日人流明顯增加，特別是家庭客戶，而客戶購買意欲亦有所上升，預期限聚令放寬後的生意額，會較放寬前增長50%。

此外，荔枝角D2 Place商場負責人亦指出，近期商場人流有所改善，自8月底晚市重新開放堂食後，推出的消費換取優惠電影票，一周內已換取過千張。商場本月重新舉行周末市集，上周不少公司正常上班，餐廳午市已見爆滿，預約亦開始增加。他續稱，上周統計人流按周增加25%，有信心本周人流至少可再增15%，較去年同期亦有機會上升。

SOGO母企：市民唔可以長期壓抑

經營崇光百貨（SOGO）的利福國際（1212）財務總監潘福全周五表示，市民「唔可以長期壓抑」，已慢慢適應疫情下生活，第三波疫情亦主要集中某些群組，外出不算很危險。最近人流表現一般，沒有特別上升或下跌，由於平日大多仍是在家工作，周末人流會較多。他又稱，SOGO一直有舉辦推廣活動吸引客人，預期放寬將對人流有一定幫助。