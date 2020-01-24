ST. GEORGE'S MANSIONS保育古蹟風貌 融合典雅大宅

明報記者 林可為

攝影 林靄怡

預計2022年8月落成的ST. GEORGE'S MANSIONS，樓花期約23個月；項目外形主要是以歐洲石材建造，以打造歷久常新的典雅氣派。另外，為保障住戶私隱，全部單位均附設私家升降機大堂。

175伙戶戶設私家升降機大堂

物業位處嘉道理道24A號，由3座分層大廈組成，單位總數175伙，標準戶涵蓋2至4房間隔，全盤逾65%屬實用面積1800餘至2100餘方呎的標準3、4房大單位及特色大宅，其中5個頂層連平台或天台的特色戶，實用面積達3325至3695方呎，樓層高度3.5米（約11呎5吋）。

ST. GEORGE'S MANSIONS最大賣點是前臨加多利山，各座A、B室為3、4房大單位，一律向北，可飽覽加多利山一帶翠綠景觀，環境寧靜清幽；至於佔項目單位總數逾三成、實用面積700餘方呎的2房「入場版」單位，全部向南，望亞皆老街及九龍市區方向。

大單位向北望加多利山景

發展商現時接受準買家預約參觀的示範單位，以第1座15樓A室為藍本設計，單位實用面積2140方呎，屬ST. GEORGE'S MANSIONS的「靚則王」，為4房雙套房間隔，另一特點是此單位將來會連全屋家俬及室內擺設一併發售；單位樓層高度為3.23米（近11呎），氣派十足。

偌大的廳區寬約10米（約33呎），估計總面積逾600方呎，客飯廳各佔一半。客廳透過落地玻璃趟門出入138方呎的特大露台，其面積幾乎等同坊間一個迷你單位。飯廳一側裝設近乎落地的玻璃大窗，擺放8人大餐桌後，空間仍十分充裕。

主人套房方面，寢區面積逾210方呎（未計浴室和衣帽間），景觀與大廳一樣向北，望加多利山一帶；套房浴室設有雙臉盆及浴缸，另有淋浴間，與坐廁一樣都有獨立玻璃門分隔。

4房戶廳區料逾600呎

另一套房寢區面積逾130方呎（不計浴室和衣帽間），特點是外連18方呎工作平台，向南望亞皆老街一帶。至於另兩間同樣向南、面積分別約120及80方呎的房間，分別打造為兒童睡房和起居室。廚房空間寬敞，配套家電以德國、美國品牌為主，各類煮食器具齊備，並設有紅酒櫃。

雖然物業位處豪宅區，但步行僅10餘分鐘即可到達窩打老道、勝利道一帶，區內各式食肆及商舖林立，起居購物方便。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

[睇樓手冊]