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2020年9月12日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
買家揭盅 恒地和生圍項目售恒大 恒地助申請改劃兼提供貸款 7月已完成交易
證監：造市案複雜 若警有需要將助查
樂享孖展近800億 中通快遞過聆訊
恒生科指止跌升2.6% 全周仍挫5%
深交所：重點監控創業板異動股
內地社融倍增 M2增速連跌兩月 分析：政府延續財政刺激 本月仍是發債高峰
人行銀保監擬建鼓勵放貸機制
國家減持中興子公司 券商：難阻封殺
舜宇手機鏡頭出貨量按年升22%
港交所向券商提供1萬元費用扣免
平保首8月新業務保費跌11%
英日達貿協 為金融科技業開路 英：貿易額長遠增逾1510億 BBC：日受惠居多
美國老牌零售商Century 21申破產
再有橋水女高層 投訴薪金遜男同事
逐步接棒 陳文博任恒隆副董事長
統一形象 美團名字刪走「點評」
星岸洋房1億沽 業主蝕1500萬離場 環海‧東岸連錄兩宗二手蝕讓
CCL三大整體指數回升 港島區獨跌
Wetland 3期首日收票超額7倍
新地元朗東成里擬削22%單位至1518伙
重慶大廈3舖440萬沽 業主蝕44%
恒地強拍羅便臣道舊樓底價2.3億
陸振球：派樓勝派錢 政府巿民雙贏
周末睇樓好去處
ST. GEORGE'S MANSIONS保育古蹟風貌 融合典雅大宅
中電鐘樓見證香港80年歷史
加多利山名人聚居地
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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