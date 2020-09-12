恒地強拍羅便臣道舊樓底價2.3億

據悉，恒地早於10年前，已經開始收購羅便臣道27D至F號舊樓，目前已全數購入羅便臣道27D號，預計將連同27E號及27F號號合併發展，預計可建樓面增至約3萬方呎，興建約25至30層高住宅。

預計可建樓面增至3萬呎

事實上，積極拓展西半山版圖的恒地，除了已落成的天匯、帝滙豪庭和今年初推售的THE RICHMOND，近年亦積極併購區內舊樓，併購物業如羅便臣道101號夏蕙苑，以及毗鄰的羅便臣道99及99A號等。另外，亦收購羅便臣道105號翡翠園、西摩道4A至4P號美麗臺重建項目等，部分已向土審申請強拍，有待統一業權。

此外，土審處亦批出寶聲集團持有大部分業權的九龍城獅子石道73及75號的強拍令，底價逾2.23億元，較2018年提交申請時的估值1.52億元高逾7100萬元或47%。

寶聲獅子石道舊樓底價2.23億

資料顯示，寶聲集團在2013年透過市建局中介服務，以2.42億元購入毗鄰獅子石道67至71號商住物業，發展商曾透露上述兩個地盤合併重建，擬作商住發展，預計地盤面積約1萬方呎，以地積比率9倍計算，可建樓面約9萬方呎。