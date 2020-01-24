重慶大廈3舖440萬沽 業主蝕44%

大河道地舖2600萬沽 減價12％

另市場消息指，荃灣大河道77至89號寶成樓地下單號舖，原業主早前以2950萬元連租約放售，商舖面積900方呎，近日以2600萬元成交，減價350萬元或約12%，成交價低市價約5%，折合呎價約2.89萬元。

據悉，商舖現時由日本餐廳租用，月租7.5萬元，租期至2022年5月，意味新買家可享租金回報率3.5厘。原業主2013年1月以2550萬元購入，帳面僅獲利50萬元或2%。若計算印花稅逾108萬元、代理佣金等交易雜費，估計實際蝕逾110萬元或4.3%。

葵涌工廈單位 業主賺不足一成

此外，有業主沽售新式工廈物業僅獲微利。土地註冊處資料顯示，葵涌星星中心7樓09室，面積357方呎，在上月底以246萬元易手，呎價6891元、屬市價；原業主2015年9月以223.66萬元一手購入，持貨5年，帳面獲利22.34萬元或10%，若計算印花稅、佣金等交易雜費，實際僅獲利約13萬元或約6%。