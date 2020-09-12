新地元朗東成里擬削22%單位至1518伙

單位平均面積微增3%至499方呎

據城規會文件顯示，南生圍東成里項目位於元朗東成里丈量約份第115約地段第592號C分段第1小分段A分段等，地盤面積35.2萬方呎，住宅部分地積比率由原先2.68倍減至2.15倍，即可建總樓面面積由94萬餘方呎減19%、至約76萬方呎，最新擬建8幢8至21層高（包括2層地庫）住宅，樓層較去年提交方案的8至31層，減少10層，提供1518伙住宅，較前方案減少22%。由於住宅量減少，平均面積由原先483方呎微增3%至499方呎。非住宅方面，新地擬於地盤南端發展為一個社區樞紐，擬以0.14倍發展，計劃興建健康中心、零售商店及幼兒園等，涉約4.9萬方呎樓面。

擬建伙數比4年前舊方案增2.3倍

資料顯示，東成里項目早於2014年5月獲城規會批准以約0.37倍地積比發展，獲批建65幢3層高、平均面積逾2000方呎洋房，涉約13萬方呎樓面。新地同年8月向城規會提交修訂方案，改作低密度分層住宅，提高地積比至約0.74倍，擬建455伙平均面積約581方呎的住宅，涉樓面約26萬方呎，方案亦於2016年獲通過。

換言之，若上述最新修訂方案獲批，單位伙數將較2016年舊獲批方案增加1063伙或2.3倍。

曾公布借出同區地建過渡屋

值得留意的是，新地在元朗同區尚有其他發展，包括今年1月公布以1元象徵式租金，借出旗下元朗東頭一幅近30萬方呎地皮，作過渡房屋「同心村」，提供約1600伙，惟項目毗鄰地皮持有人突於今年2月，就同心村及毗鄰土地向城規會申建公私營住宅涉近5000伙，涉381萬方呎樓面，有關申請尚待審理。