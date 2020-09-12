Wetland 3期首日收票超額7倍

Wetland Seasons Park第3期首推65伙，折實後平均實呎高見12,968元，比今年5月疫情下推出的第二期首批140伙的折實平均11,368元，高約14%，當時新地副董事總經理雷霆回應指，3期比2期景觀較佳，是次輕微加價屬合理。

以項目首日收票約500張計，相對首張價單65伙超額6.7倍，預計新地日內加推應市，最快下周首輪開售。

藝里坊‧2號每組參觀增至4人

至於周四開價的恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號，恒基物業營業(二)部總經理韓家輝指，因應政府放寬限聚令人數，售樓處每組參觀客人，包括準買家及代理的上限，由2人調整至4人，但集團仍會保持警覺，做足防疫措施。

帝御‧金灣連沽兩伙開放式

韓續指，藝里坊‧2號所有單位均引入智能家居系統，每伙均備有一塊智能魔鏡、一個空氣監測器及最少一個智能喇叭，系統結合Google AI人工智能，住戶可透過三種智能方式，包括聲控、Smart Magic Mirror智能魔鏡、手機應用程式，操控家電。

SEA TO SKY下周公布新部署

至於同系香港小輪（0050）與帝國集團合作的青山公路青山灣帝御‧金灣，新售出兩伙5座中低層實用207方呎開放式戶，成交價323.92萬和342.34萬元，實呎1.56萬及1.65萬元；項目8月開售以來累沽近580伙，佔全盤單位總數611伙的95%。

另長實（1113）地產投資董事郭子威指，集團旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY售樓處，即日起優化客戶參觀安排，每組參觀人數增至4人，集團亦正與港鐵（0066）商討新一輪銷售安排，預期下周公布全新一批單位的銷售安排。