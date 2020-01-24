CCL三大整體指數回升 港島區獨跌

不過，CCL(大型單位)報175.57點，按周跌0.02%，近5周走勢持續一升一跌，並繼續在175點水平徘徊。

業界展望中秋節樓價重拾升軌

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓市隨新冠疫情緩和而開始回穩，睇樓活動亦逐漸恢復，帶動二手成交量上揚，樓價升勢受阻只屬短暫性，9月入秋後樓價走勢可轉明朗，展望中秋前後樓價可重拾升軌。

九龍升幅5個半月最勁

四大分區指數方面，本周呈三區升、一區跌格局，當中新界西CCL Mass報163.22點，按周升0.53%，終止4周即約一個月連跌；新界東CCL Mass報189.34點，按周升1.37%，終止兩周連跌。

至於市區，港島CCL Mass報185.35點，按周跌2.68%；九龍CCL Mass報177.67點，按周升2.03%，升幅是近22周即約5個半月最大，並結束2周連跌。

周末預約睇樓量按周升

另一方面，二手市場睇樓量亦錄按周升幅。據美聯統計，周末兩日（今天和明天）整體預約睇樓量按周升0.2%，港島4個指標屋苑睇樓量按周升1.8%，錄得約115組；九龍更跑贏大市，7個指標屋苑周末睇樓量錄約167組，按周升約3.7%；惟新界4個指標屋苑睇樓量則錄約186組，下跌約3.6%。