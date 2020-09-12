星岸洋房1億沽 業主蝕1500萬離場 環海‧東岸連錄兩宗二手蝕讓

明報記者 林尚民

土地註冊處資料顯示，上述星岸單號洋房，實用3371方呎，上月底以1.008億元易手，實呎29,902元；原業主2015年以約1.15億元購入，帳面蝕逾1420萬元。

呎價2.99萬 蝕幅13％

值得留意的是，雖然原業主當年須付樓價8.5%辣稅涉978萬元，但發展商新地（0016）有為買家提供100%印花稅回贈，若計及售出時佣金等使費，估計仍蝕超過1500萬元，實際蝕幅約13%。

此外，市區半新盤、紅磡環海‧東岸新近連錄蝕讓成交。中原分行經理葉文浩指，環海‧東岸1C座高層連天台戶，實用230方呎連203方呎天台，以498萬元易手，實呎21,652元；原業主2015年以516.9萬元一手購入，持貨5年帳面蝕18.9萬元或3.6%，若連同使費，料實蝕40萬元或7.7%。

另同屋苑1A座高層E室，實用328方呎1房戶，以678萬元售出，實呎20,671元；原業主2015年以688.2萬元購入，持貨5年帳面虧蝕10.2萬元，連使費料實蝕約43萬元或6.2%。

逸瓏海匯天台戶或微蝕轉手

至於其他二手蝕讓個案，世紀21奇豐物業營業董事廖振雄指，西貢逸瓏海匯3座高層J室，實用380方呎1房間隔、連天台303方呎，新近以620萬元易手，實呎16,316元。

上述原業主2016年11月購入上址，當時作價596萬元，持貨近4年至今沽售，帳面獲利24萬元或4%，若計及使費，料平手或輕微蝕讓離場。

牽晴間3房減價兩成後易手

自去年中香港爆發反修例風波後，加上今年新冠疫情，部分業主不惜蝕讓出貨。世紀21奇豐粉嶺區區域經理陳偉康指出，粉嶺牽晴間8座高層C室，實用700方呎3房間隔，上月以1000萬元放售，減價至808萬元沽出，累減192萬元或約19%，實呎11,543元；原業主2019年5月以888萬元購入，帳面蝕80萬元或9%，雖然單位未過3年額印期，惟今次買賣由新買家負責額印稅SSD開支，原業主毋須多蝕80.8萬元。