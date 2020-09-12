再有橋水女高層 投訴薪金遜男同事

橋水傳正檢討男高層薪金

35歲的Karen Karniol-Tambour是投資研究總監，相當於橋水第四把交椅的投資人。消息稱，她認為承擔同等或較少職責的男同事，薪酬比自己多。據報，鑑於是次投訴，橋水正檢討一些男性高層的薪酬，而截至本周相關投訴尚未解決。橋水發言人未就以上消息置評，但表示會定期檢討薪酬的公平性。

Karen Karniol-Tambour不時在電視亮相，談論橋水的投資前景。在她的薪酬問題傳出後，她表示一直就薪酬問題與橋水溝通，但對話內容不涉及性別。不過知情人士稱，Karen Karniol-Tambour對一些擔任行政職位的男同事薪酬比自己高而感到震驚，因為在多數對冲基金，負責投資業務的專業人員，薪酬遠高於負責後勤或客戶聯繫的職位。在對冲基金行業，較少女性像Karen Karniol-Tambour般掌管投資業務。橋水前聯席行政總裁Eileen Murray早前曾公開批評集團薪酬不公及性別歧視，並入稟法院指控橋水欠她1億美元。

（華爾街日報）

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