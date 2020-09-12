美國老牌零售商Century 21申破產

【明報專訊】總部設在紐約的美國老牌折扣零售商Century 21申請破產保護，並準備關閉全美13家門店，成為另一家因疫情衝擊而倒下的知名零售商，1400名僱員可能面臨失業。該公司表示，由於業務受疫情影響，而保險公司拒絕支付相關的1.75億美元索償，暫未有方法應付資金短缺，因此決定結束業務。Century 21的聯合行政總裁金迪（Raymond Gindi）表示，若獲保險公司賠償，有信心能渡過難關，挽救職位。另外，疫情期間的遙距工作帶動了雲端服務的需求，甲骨文上季收入勝預期，股價早段創新高。facebook、微軟等科技股早段股價嘗試反彈，但午夜前回落，納指微跌，但道指仍有約200點升幅。
彭博：內地Tesla廠將外銷
此外，彭博社引述知情人士稱，特斯拉（Tesla）的中國超級工廠，可能在第四季開始量產銷往中國以外市場的Model 3電動車，目標市場包括新加坡、澳洲、新西蘭及歐洲國家。目前這些市場的客戶訂單，都必須由美國出口。消息稱，特斯拉期望在貼近客戶的市場生產，以降低運輸成本。路透社亦引述消息人士稱，特斯拉計劃明年開始在日本和香港市場，銷售在內地生產的Model 3車型。特斯拉股價早段變化不大。
另外，英國在野工黨批評，軟銀出售旗下的英國晶片設計公司Arm，不符合公眾利益。市場盛傳美國繪圖晶片大廠Nvidia收購Arm的交易，有望在短期內完成。Arm在全球擁有6000名員工，其中3000名在英國。工黨批評執政保守黨未能保護英國晶片企業，可能令相關職位外流。