美國老牌零售商Century 21申破產

彭博：內地Tesla廠將外銷

此外，彭博社引述知情人士稱，特斯拉（Tesla）的中國超級工廠，可能在第四季開始量產銷往中國以外市場的Model 3電動車，目標市場包括新加坡、澳洲、新西蘭及歐洲國家。目前這些市場的客戶訂單，都必須由美國出口。消息稱，特斯拉期望在貼近客戶的市場生產，以降低運輸成本。路透社亦引述消息人士稱，特斯拉計劃明年開始在日本和香港市場，銷售在內地生產的Model 3車型。特斯拉股價早段變化不大。

另外，英國在野工黨批評，軟銀出售旗下的英國晶片設計公司Arm，不符合公眾利益。市場盛傳美國繪圖晶片大廠Nvidia收購Arm的交易，有望在短期內完成。Arm在全球擁有6000名員工，其中3000名在英國。工黨批評執政保守黨未能保護英國晶片企業，可能令相關職位外流。

（綜合報道）

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