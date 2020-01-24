英日達貿協 為金融科技業開路 英：貿易額長遠增逾1510億 BBC：日受惠居多

英方表示，這項原則性協議將使英國與日本的貿易額，長遠增加約152億鎊（約1512億港元）。不過英國廣播公司的分析指，這項協議所帶來的貿易額增長，日本佔了八成好處，對英國經濟的好處象徵意義多於實際。

料助英國鋪路加入TPP

英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss），昨與日本外務大臣茂木敏充舉行視像會議，就英國脫歐後兩國計劃簽署的《英日全面經濟伙伴關係協定》（UK-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement）達成大致協議。兩國自6月9日開始談判，歷時僅3個月就談妥。卓慧思稱，這是英國脫歐後首份重大的貿易協議，「對英國和日本來說，這是歷史性時刻」。

她說，這份協議遠超現時日本與歐盟的協定，為英國製造業、食品和飲品行業，以至科技企業爭取到新贏面，並為英國日後加入《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP）邁出「重要一步」。《英日全面經濟伙伴關係協定》的內容，大致沿襲去年生效的《日本與歐盟經濟伙伴協定》（Japan-EU EPA）。但由於英國今年起不再屬於歐盟，因此該協定不再適用於英國。

日列車零件更早廢除關稅

茂木敏充表示，最新的協議當中，部分鐵路列車車廂與汽車零件，將較《日本與歐盟經濟伙伴協定》更早廢除關稅。日產（Nissan）和日立（Hitachi）等在英國設有業務的日本企業，將受惠於日本的零部件關稅下調及監管程序簡化。該協議仍待英國和日本國會批准，目標是明年元旦生效。

英國首相約翰遜曾表示，英國脫歐使英國擁有與世界各國達成貿易協議的自由。商界領袖對英國與日本達成貿協表示歡迎，但強調英國與歐盟達成協議仍是最重要的目標。

英GDP按月續增長 按年跌12%

英國與日本的貿易額，僅佔英國總貿易額的2％，因此《英日全面經濟伙伴關係協定》長遠為英國GDP帶來的潛在增長只有0.07%。倘英國與歐盟無法達成貿協，與日本所達成的貿協，僅能彌補英國脫歐後的些微損失。

昨公布的英國7月GDP按月增長6.6%，為連續第3個月增長。不過7月GDP按年仍跌11.7%，跌幅較預期大。英國國家統計局稱，雖然英國經濟持續穩步復蘇，但疫情造成的產出損失，目前僅恢復約一半多少許。英國GDP在4月按月大跌20%，繼而在5月和6月分別增長2.4%及8.7%。

（綜合報道）

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