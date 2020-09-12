港交所向券商提供1萬元費用扣免

港交所於信中表示，今年為充滿挑戰的一年，感謝在交易所參與者在「史無前例的艱難時期」嚴守崗位，維持市場運作、做好風險管理，使得交易所得以維持高水平服務，同時確保市場高效運作，促進資金流動及有效配置。信函續指，雖然市場活動最近有所回升，但港交所理解經濟環境動盪，對部分交易所參與者帶來影響，此外亦有業界向該所反映部分經紀界別人士面臨的挑戰，因此向交易所參與者提供扣免額。

證券業協會冀長遠減免數據費

證券業協會主席徐聯安回覆本報表示，各券商向港交所每月付費主要是用於租用數據，視乎券商業務規模，數據收費每月介乎2萬元或3萬元，至最多十幾萬元不等。他表示，相信本次措施可以紓緩部分中小券商的訴求，期望交易所長遠亦能有減免資訊及數據費用的定期措施。徐聯安表示，今年證券業經營艱難，惟證監會推出暫免牌照費用，政府又面向業界推出紓困措施，在多項措施下，下半年證券界的壓力有所緩解，但希望各項措施未來仍可延續。他表示，此前港交所一直都未有採取寬免行動，業界多次表達訴求，本次則樂見交易所聽取意見。