國家減持中興子公司 券商：難阻封殺

政府仍是股東 被降目標價

中興通訊昨收報19.16元，升2.9%，但此前已連跌6日，本周累跌15%。

中興微電子技術是中興通訊的集成電路子公司，關係猶如海思之於華為。Jefferies在報告指出，即使國家集成電路產業基金售股，中興微電子沒有獲政府直接控股，惟難以為中興通訊「拆彈」，因政府實體仍為中興股東。該行將中興通訊目標價降至16.77元，評級維持「跑輸大市」。

中興通訊解釋上述交易是公司基於整體發展戰略，與集成電路產業基金的合作情況、公司目前財務狀況等因素綜合確定。收購尚待中興通訊股東大會批准及財政部評估備案通過。

美擬列黑名單 同日減持中芯

中興通訊在2018年被美國封殺，早前美國聯邦通訊委員會正式宣布，認定華為及中興通訊對美國國家安全構成威脅。另外，國家集成電路產業基金同時為中芯國際（0981）的主要股東，上周五減持中芯約40億元。而恰巧在當日，有傳特朗普政府正考慮將中芯列入貿易黑名單。事實上，國家集成電路產業基金在今年以來已陸續減持手上的投資，套現逾百億元，當中包括晶方科技、長電科技和北方華創等的半導體公司（見表）。集成電路產業基金的主要股東包括中國財政部、國開金融等。