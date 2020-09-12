人行銀保監擬建鼓勵放貸機制

毛紅軍表示，近年來銀保監從信貸投放、資本監管、不良容忍、盡職免責、外部環境建設等方面，推出了一系列差異化的支持政策，鼓勵銀行放貸，例如針對中小企放貸績效低問題，銀保監已要求銀行將普惠金融的指標在其分支行績效考核的權重提升到10%以上；至於針對不良率較高的問題，監管政策亦已明確，中小企貸款的不良率可以高於各項貸款不良率3個百分點以內的容忍度。

人行成都分行行長嚴寶玉則指出，要求銀行細化授信盡職免責的內部制度，為銀行前線員工消除做中小企業務的後顧之憂，以解決怕問責的問題；而銀行不敢貸款予中小企，亦多數出於對風險的顧慮，對此有關部門一直推動地方建立區域信用信息共享平台。

提升壞帳容忍度 消除借錢小企憂慮

至於要對中小企做到能貸會貸，毛紅軍認為這涉及更多是銀行的能力問題，核心就是對銀行的專業服務能力建設提出要求，涉及人才、技術、產品、信息等多個方面。