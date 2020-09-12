內地社融倍增 M2增速連跌兩月 分析：政府延續財政刺激 本月仍是發債高峰

明報記者 歐陽偉昉

社融增量當中，包括地方政府專項債券的政府債券淨融資，期內增1.38萬億元，按年多增8729億元；向實體經濟發放的人民幣貸款增加1.42萬億元，多增1156億元。另外，非金融企業境內股票融資按年多增1026億元，企業債券淨融資按年多增249億元，被視為表外融資的3個項目則合共多增1724億元。

廖群：貨幣政策偏向審慎不變

信銀國際首席經濟師廖群指出，最近貨幣政策仍然寬鬆但偏向審慎，比市場預期的力度為小，而財政政策正在發揮更大的作用，例如加快在新基建的投資。因為基建投資不會在短期內暫停，相關融資會加快進行，加上9月份本身的季節因素，將帶動社融的金額進一步增長。

財政部在7月向地方政府下發1.26萬億元的新增專項債券發行額度，市場預期8月和9月會是地方債的發行高峰。

中金報告指出，8月份地方債淨增9425萬億元，估計9月份加上國債，政府債券合計將淨增1萬億元。

8月底M2餘額為213.68萬億元，按年增加10.4%，增速略低於預期的10.7%，狹義貨幣（M1）餘額為60.13萬億元，按年增長8%，增速比上月高1.1個百分點，M1與M2增速相差為2.4個百分點，按月減少1.1個百分點。8月份人民幣貸款按年增加1.28萬億元，高於預期的1.25萬億元，按年多增694億元，其中住戶和企業貸款增長均集中在中長期貸款，分別增長5571億元和7252億元。

基金：實體經濟融資需求旺

廖群指出，現時央行貨幣政策較審慎，年內M2增長會穩定在10%水平，低於上季的逾11%，惟因為經濟仍在疫後的復蘇過程中，貨幣政策仍會保持寬鬆，雖然未必再減息，但有降準的機會。

光大保德信基金首席宏觀債券分析師鄒強則認為，住戶和企業中長期貸款較強，銀行以外信貸則以地方債和國債發行較強，整體數據仍以來自地產和基建的融資較強，反映實體經濟的融資需求仍然比較旺盛，未受貨幣政策減弱所影響。