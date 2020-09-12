恒生科指止跌升2.6% 全周仍挫5%

科指ETF五日淨流入11億

昨晚美股開市報升，晚上11時15分，恒指夜期報24,419點，低水84點。

儘管科指全周仍然累跌5.4%，此前又經歷6連跌，但3隻科指ETF在9月4日至10日5個交易日，合計錄得10.76億元淨流入（見表），且保持輕微溢價。科技股昨回勇，中芯（0981）升6.8%；小米（1810）升3.6%；美團（3690）升4.2%；阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）升逾1%，分別收報266元及516元。恒騰網絡（0136）昨早一度急升67%，中午稱初步洽商一項潛在收購交易，收報0.31元，升48%；工信部擬有相關新政策推出，比亞迪（1211）漲7%。以全周計，恒指以金融股升幅最大，中銀（2388）升3.46%，友邦（1299）升3%。

京華山一研究部主管彭偉新表示，港股昨受主要科技股帶動上升，但主板成交額不足千億元只是「乾升」，日後視乎恒指能否升穿100天線，若升逾24,600點水平或再向上。港股短期欠焦點，偏向「炒波幅」，或跟隨美股走勢。儘管疫情放緩，本地地產及收租板塊等或反彈，但經濟未必快速復蘇，縱上漲亦不會回到年初高位。