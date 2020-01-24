樂享孖展近800億 中通快遞過聆訊

中通董事長投票權近八成

再有兩隻大型新股通過聆訊，為赴港第二上市的內地快遞運營商中通快遞，以及未盈利生科股再鼎醫藥。中通快遞美股預託證券（ADR）昨夜美股早段報31.69美元，升1.34%。根據披露，中通快遞為個人不同投票權架構公司，董事長兼首席執行官賴梅松持B股每股可投10票，賴持有投票權達78.4%。中通另一主要股東為阿里巴巴（9988），截至今年6月30日，持股8.7%。中通快遞今年上半年收入按年增3.2%，毛利按年跌14.5%，錄26億元人民幣。

此外，海爾電器（1169）控股股東海爾智家昨日向港交所遞表申請上市，擬以介紹方式上市。海爾電器於今年7月已宣布將會被私有化。

傳三大國際基金擬入股螞蟻

預計10月將掛牌的今年最大新股螞蟻集團再傳新消息。綜合路透社昨日報道，沙特主權基金PIF、新加坡主權基金GIC及淡馬錫3家巨型基金，均考慮投資螞蟻集團IPO。各方皆拒對路透社消息發表評論。報道引述兩名消息人士指出，螞蟻集團透過顧問主動接觸PIF詢問投資意向。報道指出，若投資事成，將成為沙特對中國公司最高調的投資。

百勝中國（9987）首日掛牌潛水5%後，昨收市倒升1.7%，報397元。高盛把百勝中國列入「確信買入名單」，看好公司具韌性的商業模式，以及在逆境下強勁執行能力，給出527元目標價，較昨收市價有33%潛在升幅。

本地工程股濠江機電（1408）昨日掛牌，爆升1.86倍。該股下限定價1元，昨收報2.86元。每手2000股，每手帳面賺3720元，較早前熱門新股農夫山泉（9633）每手賺幅更多。