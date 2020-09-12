證監：造市案複雜 若警有需要將助查

壹傳媒股價在周四警方拘捕行動當日升逾三成，昨日則回吐19.5%至0.33元。

強調虛假交易等問題需專家評估

證監續指出，若有疑似罪案或失當行為，同屬於警務處、證監會的職權範圍之內，二者可在資訊交流與使用的層面合作，亦可提供其他方面的調查協助。

證監會昨日強調，警方前日提到案情或涉及《證券及期貨條例》下的虛假交易罪行（即俗稱造市）。證監會表示，作為香港的證券市場監管者，該會有責任對違反《條例》的行為進行調查及執法，鑑於事件涉及公眾利益，特此釐清自身角色。證監會強調，就市場失當行為的罪行，例如虛假交易等，常會涉及複雜的法律及證據問題，亦需要專家對證券市場操作、交易手法及投資者行為進行評估。證監會續稱，已經準備好回應警方，根據諒解備忘錄框架下提出的請求，協助警方調查任何《條例》下的違法行為。

盡量互相協調合作 有效履行各自職能

根據昨日聲明，證監會於警方的合作框架主要為一份雙方於2017年8月簽署的諒解備忘錄（MOU）。證監會昨日指出，根據此份備忘錄，雙方承諾，就有關證券市場的罪案或違法活動，盡量互相協調和合作，以便有效地履行各自的監管及執法職能。

警方日前表示，以涉嫌串謀欺詐、洗黑錢拘捕15人，認為其涉嫌操控市場股價，部分可疑行為包括高頻交易、通過WhatsApp約定交易等。警方強調，15人於3天內發出1.3萬個交易指示，又曾經在賣盤未賣出的情况下，就落買盤。不過，有律師認為，警方主動介入造市調查情况罕見，或涉及政治因素。