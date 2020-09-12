買家揭盅 恒地和生圍項目售恒大 恒地助申請改劃兼提供貸款 7月已完成交易

明報記者 方楚茵

恒地以往一直未向外界披露和生圍地皮買家身分，在今年7月底，恒地包括主席兼董事總經理李家誠在內的多名要員辭任持有該地皮的私人公司「盈邦」董事，又申報一份盈邦與恒地旗下BROADWIN INT'L LIMITED的抵押文件，該文件由一名叫「高雄（GAO XIONG）」的新董事簽署，公司亦尚有一份更改新董事的文件正在處理。

恒地不置評 恒大未回覆

據本報消息，高雄正是恒大旗下香港分公司恒大實業高層。在另一份盈邦的註冊文件上，提交人提交的檔案檔號亦有「Evergrande（恒大）」字樣。本報曾向雙方查詢，當中恒地不予置評，恒大則在截稿前尚未回覆。

今次已是恒地與恒大第二次地產項目交易，對上一次是2018年1月，本報報道恒大以65億元首次透過向恒地「買殼」，購入屯門管翠路8號官地（即目前發展成的恆大．珺瓏灣）。其後恒大再向另一「本地薑」新世界（0017）購入長沙灣東京街項目（即現時的恆大‧睿峰），連同華置（0127）於2015年以天價125億元將總部美國萬通大廈（現已改名中國恒大中心）賣給恒大，今次已是恒大第四度出手參與本地樓市。

恒地曾在2018年表示，正積極與政府就和生圍項目商討補地價事宜，卻在去年中披露以47.05億元出售和生圍項目，目前未知恒大是否已完成補地價環節。在今年1月恒地曾代恒大向城規會提交項目修訂方案，更提供地皮相關貸款，惟文件並無提及詳細金額及條款。

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武表示，恒地為本港農地大地主，加上和生圍項目已發展一段長時間，相信恒地出售項目既能節省時間成本，又能從中賺到目標利潤，故轉讓項目予恒大。按項目成交價47億元，即每平方呎樓面地價約5270元，假設補地價需約3000元，再加上4000至5000元建築成本，變相總成本已達每方呎約13,000元。目前和生圍周邊的樓盤呎價介乎1.2萬至1.3萬元，在尚未計及時間成本及建築成本下，恒地可能認為即時出售項目取得目標利潤比自行發展更好。

分析料出售利潤比自行發展佳

和生圍項目地積比0.4倍，以低密度洋房為主，鄭懷武相信恒大願以此價接貨或因本身在港循公開市場拿地並無優勢，成本或變得更高，故選擇向本地地產商接貨。同時恒大亦有內地客班底，相信項目每方呎2萬元以上，亦不難吸引內地買家。至於恒地向恒大提供貸款，鄭指內房商在境外資金未必太多，加上恒地閒置現金多，目前融資成本約2厘，若向恒大授出貸款亦能收取更多利息。