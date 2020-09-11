經濟
王俊騏 海外置業錦囊

投資策略

倫敦市中心豪宅 入場費1200萬 英國升學需求大 倫敦一二區買樓便利上學

【明報專訊】英國政府早前表示，將會擴大BNO香港持有人於當地的居留權利，吸引了不少欲移民尋找後路的港人。事實上不論外媒還是地產代理都同樣指出，今年港人到英國買樓興趣明顯增加。英國本身也因新冠肺炎疫情積壓部分購買力獲釋放，以及印花稅寬免等因素，帶動當地樓價單月增幅創16年來新高，市場氣氛熾熱，看似走出脫歐公投後的陰霾。有代理透露，隨本港防疫限制措施鬆綁，前來英國物業展覽的人數急增，而今年1月時，旗下英國樓盤於香港的成交急增了3倍。

自英國脫歐公投起，由於巨大的不明朗政治因素籠罩，再加上今年新冠肺炎疫情衝擊，樓市氣氛不樂觀。不過，即使英國第二季面對史上最深的經濟衰退，Nationwide公布8月英國平均樓價卻急升達2％，單月升幅創16年來新高。主要原因之一，為當地政府由7月起寬免了上車人士購買50萬鎊以下物業的印花稅，限期到明年3月，加上疫情後不少人都期望換大單位，釋放出不少購買力。

代理指本港買家置業多作長居

疫情也改變了人們對住宅的選擇。或許在香港情况仍不明顯，但在英國，由於在家工作普及，有望成為未來新趨勢，現在人們選擇物業時，由以往先考慮上班交通方便，到更追求工作與生活平衡，更多的綠色空間及新鮮空氣，使沿海和鄉村地區樓價明顯上升。雖然整體樓市氣氛暢旺，但有英國樓市專家警告，這次升勢或較短暫，當保就業補貼計劃（Furlough Scheme）於秋季完結，明年春季印花稅減免期完結後，還有失業率上升時，樓價升勢或臨尾聲。

港人對英國樓興趣則仍在增加，如去年相比，英國豪宅代理Chestertons指今年的香港客戶數量急升近80％，另有代理指本港買家明顯有別於中東或美國，以長期居留為考量，隨BNO居留條件放寬，或引來更多港人買家。豪宅地產商Almacantar房地產總監Kathrin Hersel透露，自3月中以來有關查詢增加逾一倍，近月本港買家也漸對市場作更深入了解，由一年前可能只詢問有關買樓放租作投資用途，到現時這些買家真正想買第二間屋。

升學人數不減 形成需求

子女留學是海外買家買英國樓的重要原因之一。世邦魏理仕（CBRE）董事James Burrows表示，雖然受疫情影響，但今年國際學生報讀當地大學人數仍在上升，根據英國全國大學統一學生申請機構UCAS統計，今年歐盟以外國家的申請數量，比去年仍增長10％。為子女升學到當地買樓的投資者，傾向在倫敦1、2區買樓，以方便子女前往大學。同時也有不少買家轉向留意市區重建計劃樓盤，看中其樓價長期上升潛力。亞洲買家一般考慮一至兩房戶型，交通方便的樓盤。

受限聚令影響，本港樓市銷情早前也見大減。隨第三波疫情有回落迹象，香港防疫限制措施有所放寬，前來參觀賣樓展覽的人數同樣急增，反映出被壓抑的需求。事實上Burrows透露，單是今年1月，公司來自香港的英國物業成交便按年急增了3倍。雖然英國封城措施及樓市政策收緊，加上海外買家要親身看盤難度增加，使英國3月至4月交投受影響。不過，封城時間都使人們有時間研究感興趣的市場和樓盤，故當倫敦的防疫措施於5月底放寬時，當地也有大量需求釋出。

英鎊兌美元跌至6周新低

疫情以外，英國脫歐風險近期再升溫，值得留意。Burrows認為英國首相約翰遜勝出大選後，脫歐形勢持續見明朗，但被疫情所阻。不過，近期政府已推出支持樓市措施，他相信會帶來正面影響。然而，最近脫歐進程不順利，事關英國在談判重啟前公布《內部市場法案》草案，內容列出即使英方規例牴觸脫歐協議中的《北愛爾蘭協定》及違反國際法，都仍然有效的條文，引起歐盟不滿。英歐或未能在10月限期前達成協議的消息，令市場憂慮，拖累英鎊兌美元跌至6周新低。

另外，地產商Art-invest Estate及Dukelease Properties，推出位於倫敦中心區Fitzrovia的豪宅項目101 on Cleveland Street，共有88伙，入場費約1206萬港元。該區附近有多間知名大學，如倫敦經濟學院 （LSE）及倫敦國王學院等。

明報記者 王俊騏

[王俊騏 海外置業錦囊]

相關字詞﹕海外地產 經濟衰退 愛爾蘭 投資 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

恒隆奪美領館地 價低鄰地四成 斥25.66億呎價5.4萬 潤地兩年前呎價8.6萬購地
恒隆奪美領館地 價低鄰地四成 斥25.66億呎價5.4萬 潤地兩年前呎價8.6萬購地
恒隆20年無買港地 強調中港雙線發展
恒隆20年無買港地 強調中港雙線發展
鄧成波灣仔全幢4億放售
鄧成波灣仔全幢4億放售
君珀3房8年實蝕1200萬
君珀3房8年實蝕1200萬
藝里坊．2號折實均呎2.76萬 低兩年前1期8%
藝里坊．2號折實均呎2.76萬 低兩年前1期8%
匯豐取消26項基本服務收費 理財戶口轉型 分析：應對虛銀挑戰
匯豐取消26項基本服務收費 理財戶口轉型 分析：應對虛銀挑戰
推高息優惠首日「死機」 WeLab：停活動再壓測
推高息優惠首日「死機」 WeLab：停活動再壓測
渣打明年重組架構 專注個人業務
渣打明年重組架構 專注個人業務
台積電營收單月新高 料趕出貨華為
台積電營收單月新高 料趕出貨華為
港股未隨美股回穩 恒生科指連跌6日
港股未隨美股回穩 恒生科指連跌6日
重心從量到質 騰訊冀轉化客戶資源
重心從量到質 騰訊冀轉化客戶資源
新地核心盈利跌近一成 郭炳聯：前景不確定 還看疫情發展
新地核心盈利跌近一成 郭炳聯：前景不確定 還看疫情發展
陳啟宗：解放軍國安法 維穩二選一
陳啟宗：解放軍國安法 維穩二選一
服務業收益 普遍雙位跌幅
服務業收益 普遍雙位跌幅
憂國安法 日企思佰益擬撤港
憂國安法 日企思佰益擬撤港
百勝中國首日潛5% 表現遜暗盤 「頂頭槌」大戶帳蝕167萬
百勝中國首日潛5% 表現遜暗盤 「頂頭槌」大戶帳蝕167萬
上交所下周五審批螞蟻上市
上交所下周五審批螞蟻上市
積金局：基金收費仍需下調
積金局：基金收費仍需下調
Impossible Foods：未有上市計劃
Impossible Foods：未有上市計劃
富通首創保單逆按揭功能
富通首創保單逆按揭功能
美首申失業救濟沒再減 憂職位增長失動力 美股先升後回
美首申失業救濟沒再減 憂職位增長失動力 美股先升後回
居民遷市郊避疫 曼哈頓空置單位急增
居民遷市郊避疫 曼哈頓空置單位急增
弗雷澤接掌花旗 華爾街首名大行女CEO
弗雷澤接掌花旗 華爾街首名大行女CEO
張兆聰：東方電氣具氫能源概念可跟
張兆聰：東方電氣具氫能源概念可跟
張宗永：香港永遠不會是新加坡
張宗永：香港永遠不會是新加坡
技術取勝：嘉里物流上試15元
技術取勝：嘉里物流上試15元
盧駿匡：市底偏弱不利短線操作
盧駿匡：市底偏弱不利短線操作
皇璽生意淡泊 唯有放數
皇璽生意淡泊 唯有放數
劉思明：航運物流強勢 進取吼低殘公路股
劉思明：航運物流強勢 進取吼低殘公路股
周顯：信用卡的商戰結果
周顯：信用卡的商戰結果
譚新強：從貝多芬到Mulan 西方種族歧視有否改變過？
譚新強：從貝多芬到Mulan 西方種族歧視有否改變過？
湯文亮：我也講「木蘭」
湯文亮：我也講「木蘭」
盧楚仁：英鎊暴跌一觸即發
盧楚仁：英鎊暴跌一觸即發