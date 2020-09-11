倫敦市中心豪宅 入場費1200萬 英國升學需求大 倫敦一二區買樓便利上學

自英國脫歐公投起，由於巨大的不明朗政治因素籠罩，再加上今年新冠肺炎疫情衝擊，樓市氣氛不樂觀。不過，即使英國第二季面對史上最深的經濟衰退，Nationwide公布8月英國平均樓價卻急升達2％，單月升幅創16年來新高。主要原因之一，為當地政府由7月起寬免了上車人士購買50萬鎊以下物業的印花稅，限期到明年3月，加上疫情後不少人都期望換大單位，釋放出不少購買力。

代理指本港買家置業多作長居

疫情也改變了人們對住宅的選擇。或許在香港情况仍不明顯，但在英國，由於在家工作普及，有望成為未來新趨勢，現在人們選擇物業時，由以往先考慮上班交通方便，到更追求工作與生活平衡，更多的綠色空間及新鮮空氣，使沿海和鄉村地區樓價明顯上升。雖然整體樓市氣氛暢旺，但有英國樓市專家警告，這次升勢或較短暫，當保就業補貼計劃（Furlough Scheme）於秋季完結，明年春季印花稅減免期完結後，還有失業率上升時，樓價升勢或臨尾聲。

港人對英國樓興趣則仍在增加，如去年相比，英國豪宅代理Chestertons指今年的香港客戶數量急升近80％，另有代理指本港買家明顯有別於中東或美國，以長期居留為考量，隨BNO居留條件放寬，或引來更多港人買家。豪宅地產商Almacantar房地產總監Kathrin Hersel透露，自3月中以來有關查詢增加逾一倍，近月本港買家也漸對市場作更深入了解，由一年前可能只詢問有關買樓放租作投資用途，到現時這些買家真正想買第二間屋。

升學人數不減 形成需求

子女留學是海外買家買英國樓的重要原因之一。世邦魏理仕（CBRE）董事James Burrows表示，雖然受疫情影響，但今年國際學生報讀當地大學人數仍在上升，根據英國全國大學統一學生申請機構UCAS統計，今年歐盟以外國家的申請數量，比去年仍增長10％。為子女升學到當地買樓的投資者，傾向在倫敦1、2區買樓，以方便子女前往大學。同時也有不少買家轉向留意市區重建計劃樓盤，看中其樓價長期上升潛力。亞洲買家一般考慮一至兩房戶型，交通方便的樓盤。

受限聚令影響，本港樓市銷情早前也見大減。隨第三波疫情有回落迹象，香港防疫限制措施有所放寬，前來參觀賣樓展覽的人數同樣急增，反映出被壓抑的需求。事實上Burrows透露，單是今年1月，公司來自香港的英國物業成交便按年急增了3倍。雖然英國封城措施及樓市政策收緊，加上海外買家要親身看盤難度增加，使英國3月至4月交投受影響。不過，封城時間都使人們有時間研究感興趣的市場和樓盤，故當倫敦的防疫措施於5月底放寬時，當地也有大量需求釋出。

英鎊兌美元跌至6周新低

疫情以外，英國脫歐風險近期再升溫，值得留意。Burrows認為英國首相約翰遜勝出大選後，脫歐形勢持續見明朗，但被疫情所阻。不過，近期政府已推出支持樓市措施，他相信會帶來正面影響。然而，最近脫歐進程不順利，事關英國在談判重啟前公布《內部市場法案》草案，內容列出即使英方規例牴觸脫歐協議中的《北愛爾蘭協定》及違反國際法，都仍然有效的條文，引起歐盟不滿。英歐或未能在10月限期前達成協議的消息，令市場憂慮，拖累英鎊兌美元跌至6周新低。

另外，地產商Art-invest Estate及Dukelease Properties，推出位於倫敦中心區Fitzrovia的豪宅項目101 on Cleveland Street，共有88伙，入場費約1206萬港元。該區附近有多間知名大學，如倫敦經濟學院 （LSE）及倫敦國王學院等。

明報記者 王俊騏

[王俊騏 海外置業錦囊]