湯文亮：我也講「木蘭」

老友話乜原來花木蘭不是漢族人，老友咁講我有多少奇怪，《木蘭辭》中有講「昨夜見軍帖，可汗大點兵」，可汗即是阿Khan ，現在响深水埗大叫阿Khan，一定會有很多巴基斯坦人回應。不過，千祈唔好讀可汗，要讀「克韓」。

老友又問，花木蘭故事怎樣出現，大家應該知道唐詩、宋詞、元曲，但未必知道明朝是雜劇，清朝是散文，木蘭辭其實是明朝雜劇中一個劇本，女主角姓花名木蘭，就算現在，任何導演都可以將《木蘭辭》拍成一套戲劇或者電影。

漢族是文化 非關血統

老友又問，既然花木蘭不是漢族人，點解又會變成漢族人英雌？老友這條問題不容易回答，甚至很多人不認同我的答案，所以，我只能話以分析角度來解釋。一向以來，大家都會話漢滿蒙回藏是中國五個大族，其實並不全對，當中只有滿洲族、蒙古族、藏族，漢族並不是族，而是一種文化，或者可以話生活於黃河，長江流域一帶的人統稱漢族。嚴格來說，純正漢族從未統治中國，歴代帝皇多有外族血統，但大多數統治者以漢族人自居，而且改了一個漢人姓氏，久而久之，全部變成漢人。就好似花木蘭，木蘭本來是鮮卑一個姓氏，在明代雜劇中變成一個名字，加姓花，而鮮卑族早已融入了中華民族，自動成為漢族，花木蘭成為漢族英雌是可以說得通。

至於回族，信奉伊斯蘭教的人叫穆斯林，在中國有不少人信奉伊斯蘭教，相傳下西洋的鄭和也是穆斯林，傳說其中一次下西洋曾到聖城麥加；由於回族人數多，亦被列為中國的五大族。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]