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譚新強：從貝多芬到Mulan 西方種族歧視有否改變過？

【明報專訊】近月因BLM運動，美國的所謂liberals（自由派人士），為贖罪做秀就突然颳起一股歌頌黑人風。連財經頻道CNBC，都突然多了很多從未見過的黑人嘉賓。

數天前在《紐約時報》看到一位19世紀混血黑人小提琴家George Bridgetower的故事。他爸爸自稱為非洲王子，其實只是一個來自Barbados的黑奴後裔，後來去了歐洲，在一些貴族家庭打工，娶了一位波蘭女僕，然後生下Bridgetower。他是一位音樂天才，5歲就開始在各歐洲王室表演，尤其得到英國威爾斯王子賞識，為他提供最好的音樂教育。1803年，他去到音樂之都維也納，並結識了比他年長8歲的貝多芬，成為摰友，經常一齊「蒲吧」和討論音樂。

貝多芬非常欣賞Bridgetower的才華，特意為他寫了一首小提琴奏鳴曲，並在首演中親自彈鋼琴伴奏，在致獻詞中「戲說」，此曲由一位瘋狂「mulatto」（黑白混血兒）致送給另一位「mulatto」，既有貶意亦自嘲皮膚黝黑。但好景不常，首演後不久，Bridgetower得罪了貝多芬一位白人女朋友（看《亂世佳人》就知道黑人冒犯女白人乃大忌），因此貝多芬就跟他決裂絕交，連樂曲致獻都收回，並改送給當時著名法國小提琴家Kreutzer。但Kreutzer也不領情，一不喜歡作品且嫌太難彈，更不願「執二攤」，結果從未演奏過此曲。經此一事，Bridgetower覺得無癮，就搬回英國。《紐約時報》發掘出此小故事的意思是，Bridgetower這位充滿才華的黑人音樂家，只因無意得罪了貝多芬，從此就在音樂史上消失，對他非常不公平！

1940年代，美國Nicholas Brothers跳舞組合，被白人舞王Fred Astaire賞識，連他都自嘆不如，後來他們更教過Michael Jackson跳舞。但當年他們只可在全黑人班的歌舞片中擔正主角，在白人片中只可客串一些下人角色。荷李活電影，要等到1965年由黑人影帝Sidney Poitier主演的《A Patch of Blue》，才第一次出現黑人男性夠膽親吻白人女性鏡頭。

即使到了2018年，在一次ESPN訪問中，LeBron James提到作為一個黑人公眾人物所面對的問題，竟然有人在他屋牆上寫上種族歧視字句，訪問中亦提到政治和美國總統特朗普。結果招來Fox電視台主播Laura Ingraham（永遠嘴角奸笑），極具侮辱性且暗藏種族歧視的攻擊。她說沒興趣聽取每年收入1億美元，但只懂把球彈來彈去的球星政見，建議他「shut up and dribble（閉嘴繼續運球）！」

白人主流只欣賞你翻筋斗娛樂大家

其實這些故事已道出白人的最理想種族關係──可欣賞其他種族人士某樣技能，例如Bridgetower的音樂天分，Nicholas Brothers的跳舞奇才，或LeBron James出神入化的球技，但他們仍須謹記自己的station in life（身分地位）。白人主流社會歡迎你使盡渾身解數，翻筋斗娛樂大家，但當你大膽展露思想和感情，就要小心隨時被攆出門外，甚至惡意攻擊。

Mulatto更惨，既不受白人社會所接受，但也經常被黑人排斥。數百年來美國都有一個one-drop rule的社會和法律概念，任何人只要數代前有一滴黑人血統，那個人即被辨識為黑人。從前可因此而喪失很多法律和社會權利，此傳統竟一直維持至20世紀中。即使現今法律仍然模糊，因為如被定為黑人，反而可能對考進哈佛和耶魯等名校有幫助！耶魯剛被司法部指控歧視亞裔和白人，意即優待黑人。其實亞裔最惨，何止耶魯、柏克萊和史丹福等學府，一早知道同樣有不明文亞裔收生上限。

奥巴馬和賀錦麗（Kamala Harris）都是混血兒。但近日賀錦麗反被右派白人攻擊為「not black enough」（不夠黑）。她媽媽來自印度，爸爸則是來自牙買加的mulatto。她被批評並非真正美國黑奴後裔，且含有白人血統。這一句最殘酷，mulatto身世可憐，一般是女黑奴被主人強姦後生出來的後代，所以有人形容mulatto的經歷才真正最black！

不敢直認種族歧視 以反共包裝仇恨

到了今天，雖然仍有特朗普支持者之類攻擊黑人，但最少有自稱liberal的衛道之士為他們出頭。但中國人又如何，有誰願意為他們發聲？現今美國的虛偽政治正確標準是，絕不可攻擊黑人，伊斯蘭教徒也不太好，但中國人則幾乎是free for all，可任意攻擊！

今年初位於紐約市唐人街的MOCA（Museum of Chinese American）發生離奇大火，有人懷疑是縱火，至今仍未查出真相。近月美國亞裔人士經常在街上被辱罵，最近在紐約，一名89歲老婆婆，竟慘被人掌摑和點火燃燒衣服！這種卑劣無人性行為，本以為只會在香港發生！

這些種族主義懦夫不敢直認種族歧視，通常會用「共產主義」作包裝仇恨藉口。但此舉騙不到人，即如白人霸佔美洲時，也不會直認侵略，只會以傳教宣道為藉口，結果是直接和間接害死數以千萬計原住民，幾乎滅族，是人類史上最嚴重的人道悲劇之一！

華爾街也一樣。周三CNBC名主播Jim Cramer吐出真言，直認不喜歡中國的程度，比白宮內任何人更甚！不止TikTok、華為、中芯（0981）和騰訊（0700）等中國企業受到無理壓迫，甚至替美籍華人創辦的Zoom擔心。已有人投訴部分數據經過位於中國的伺服器，擔心泄漏私隱，Zoom已道歉兼矯正，但仍遭NASA和個別政府機構禁用；亦有人指控Zoom不公平競爭，只因在成本較低的中國開發技術！亦擔心如被大事宣揚李嘉誠旗下維港投資為主要股東之一，更會被抹上莫須有之罪。

近年中國出了不少被譽為技巧上完美的鋼琴家，如郎朗和王羽佳等。郎朗運氣好，出道於中美關係較好的千禧年代初，全球觀眾被他天才所吸引！但當然批評者仍大不乏人。小提琴大師Isaac Stern在1980年奧斯卡得獎紀錄片《From Mao to Mozart》中，批評當年中國音樂家只有技巧，沒有感情和靈魂。到了郎朗又反而經常被批評感情太豐富！經過3年休養腕傷和去年結婚後，郎朗上月終於網上復出，在德國兩次錄下巴赫的經典巨作《Goldberg Variations》，一次在錄音室，一次在Leipzig的St. Thomas Church現場演奏，巴赫在這教堂工作多年並埋葬於此。暫時評價不錯，被認為較成熟內斂，但無可避免，被所有人拿來跟加拿大鋼琴怪傑Glenn Gould的經典1955年和後期1981年，兩次錄音作比較。一如所料，大部分樂評家認為郎朗演繹仍有所不及，今次反被批評演奏拖得太慢，技巧上不及Gould！ 有可能嗎？西方樂評真難服侍！

過去不少鋼琴和小提琴家都是歐洲猶太人，經常會提到被納粹殺害家人和逃亡到美國或以色列的悲慘歷史，世人亦非常同情他們，並支持以色列。我有一個懷疑，如有天郎朗提到中國自鴉片戰爭被列強侵略百年歷史，並表明愛國，支持中國政府（他是中國籍，並且是香港永久居民），西方人又會如何反應？

其實從去年LeBron James發聲批評Houston Rockets經理Daryl Morey的支持香港示威言論為uneducated（無知）後的反應就可想而知。美國不論保守或自由派人士，異口同聲誣衊他是為錢而埋沒良知！唉，言下之意無非又是要求這黑人球星shut up and dribble！但一如Laura Ingraham所說，LeBron James收入過億美元，真的有必要奉承中國？不應隨便侮辱他人格。

早前郎朗亦有參與Lady Gaga發起的網上抗疫慈善音樂會，跟她和Andrea Bocelli等壓軸演出，是整晚高潮。我又再想，如郎朗不慎得罪Lady Gaga而反臉，郎朗會否得到如Bridgetower當年的同樣待遇，被逐出西方主流文化圈？

成龍是功夫電影的曠世奇才，更可被譽為Parkour界之鼻祖。印象最深的是在《紅番區》（片名政治不正確），一個由停車場頂層跳到對面公寓露台的鏡頭（當年已年過40），無花無巧，如失手肯定冇命！後來的《The Bourne Identity》和《Mission Impossible》等電影都曾模仿，但當然吊了威也。

Mulan棄在美上映亦受中美關係影響

後來成龍終被邀請到荷李活拍了幾套頗成功的《Rush Hour》系列警匪片，成為國際巨星。但請留意片中的成龍，從來沒有感情線（銀幕下是另一回事），更遑論跟白人女主角有接吻和牀上戲（周潤發的荷李活電影也一樣）。自詡為liberal的荷李活，處理中國人角色手法，其實仍停留在1950年代處理黑人角色的階段。幸好在2016年，奧斯卡頒發終生成就獎給成龍，換作今日的中美關係，成龍那麼鮮明的愛國態度，仍有可能嗎？

最近迪士尼宣布放棄等待美國院線檔期上映《Mulan》（花木蘭），改為直接上架Disney Plus串流頻道，收費30美元，無限播放。這做法有助Disney Plus用戶急升，但仍極難收回2億美元製作成本。在中國和某些地區仍會在戲院上映，相信放棄在美國上映的決定，除疫情外，亦受到中美關係影響。

未看過，但影評不錯，在新西蘭和新疆取景拍攝的場面非常壯觀，劉亦菲、甄子丹和鞏俐等人演出亦獲好評。但當然爭議亦多，首先在1998年的卡通片中，本來木蘭跟上司李將軍有段感情，但在真人重拍劇本中，被認為不適合#MeToo年代，給人上司性騷擾下屬的感覺，所以就把李將軍一角分為二，一個長輩身分的將軍和一個同當小兵，可發展感情的男生。本以為過骨，但竟仍遭LGBTQ圈猛烈批評，因為原來李將軍已成為雙性戀界偶像！現在抹殺角色，被視為性取向歧視！

中國崛起代表非白人首挑戰白人霸權

另外，去年劉亦菲發言支持香港警察，被人攻擊，她身為美籍華人，罪加一等！加上片尾向新疆政府鳴謝，在美國企圖全面抹黑中國處理新疆政策的今天，當然被人咒罵，更有人呼籲杯葛電影！我從未去過新疆，亦不清楚新疆政策細節，但最少知道現今情况比之前好得多。過去曾發生數千宗恐襲事件，現在已變得較安全、和平和穩定，似乎經濟發展得也不錯。即使真的有再教育營，不知道人權狀况如何，但肯定的是在過去20年，美國在中東以假反恐為名，殺害過的伊斯蘭教徒，遠超過100萬，絕大部分為無辜平民百姓，包括大量婦孺！這亦當然是激發一些極端分子，包括在新疆的，走向恐怖主義的主因！請放過我們，真的受不了美國（和在旁搖旗吶喊小嘍囉）的虛偽嘴臉和滿口假仁假義！

請牢記去年美國國務院前長期政策計劃主任Dr. Kiron Skinner（黑人女士）的溫馨提示：中國的崛起，正代表首次非白人社會對白人霸權的挑戰！報道中隻字沒提什麼共產主義，夠坦白未？看官夢醒未？

（中環資產持有中芯、騰訊、Zoom及迪士尼的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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