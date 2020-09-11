經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：信用卡的商戰結果

【明報專訊】日前同朋友講起大來信用卡，好像已沒有什麼人在使用，但說歷史，大來其實是發明信用卡的公司，我少年時，手拿一張大來卡，是身分的象徵，遠比Visa高貴得多。

當時擁有信用卡的人不多，後來Visa推出了大學生用的信用卡，我申請了一張，吃飯時拿出來使用，很是威風。後來，美國運通也為大學生專門出了一張，我也申請了，由於美國運通的「威名」甚大，拿着一張綠卡，更加威威。

現在信用卡當然不是什麼一回事了，就是你不申請，也有大把卡自動送上，而且不收年費。在日前，我去某家教財經課程的「學校」串門子，有人sell我美國運通白金卡，居然說不用交任何資料，自動申請成功，由此可以見得，今日的信用卡公司是多麼的難做。

經營得好 反而可遲來先上岸

不過，美國運通還有一大優勢，就是黑卡，年費幾皮嘢，由於是身分象徵，很多人都搏命申請。如果你識得人，大約一年碌到四五百萬元，就可以成功申請了，如果你不識人，估計大約要碌1000萬元吧……不過這是疫情前的數字，現在就不知了。

說回大來卡，從商戰的角度看，這證明了，發明者並不一定是最終的勝利者，皆因抄襲者只要比發明者經營得更好，反而可以遲來先上岸，這好比Visa和Mastercard現在已遠遠超越大來了。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

恒隆奪美領館地 價低鄰地四成 斥25.66億呎價5.4萬 潤地兩年前呎價8.6萬購地
恒隆奪美領館地 價低鄰地四成 斥25.66億呎價5.4萬 潤地兩年前呎價8.6萬購地
恒隆20年無買港地 強調中港雙線發展
恒隆20年無買港地 強調中港雙線發展
鄧成波灣仔全幢4億放售
鄧成波灣仔全幢4億放售
君珀3房8年實蝕1200萬
君珀3房8年實蝕1200萬
藝里坊．2號折實均呎2.76萬 低兩年前1期8%
藝里坊．2號折實均呎2.76萬 低兩年前1期8%
匯豐取消26項基本服務收費 理財戶口轉型 分析：應對虛銀挑戰
匯豐取消26項基本服務收費 理財戶口轉型 分析：應對虛銀挑戰
推高息優惠首日「死機」 WeLab：停活動再壓測
推高息優惠首日「死機」 WeLab：停活動再壓測
渣打明年重組架構 專注個人業務
渣打明年重組架構 專注個人業務
台積電營收單月新高 料趕出貨華為
台積電營收單月新高 料趕出貨華為
港股未隨美股回穩 恒生科指連跌6日
港股未隨美股回穩 恒生科指連跌6日
重心從量到質 騰訊冀轉化客戶資源
重心從量到質 騰訊冀轉化客戶資源
新地核心盈利跌近一成 郭炳聯：前景不確定 還看疫情發展
新地核心盈利跌近一成 郭炳聯：前景不確定 還看疫情發展
陳啟宗：解放軍國安法 維穩二選一
陳啟宗：解放軍國安法 維穩二選一
服務業收益 普遍雙位跌幅
服務業收益 普遍雙位跌幅
憂國安法 日企思佰益擬撤港
憂國安法 日企思佰益擬撤港
百勝中國首日潛5% 表現遜暗盤 「頂頭槌」大戶帳蝕167萬
百勝中國首日潛5% 表現遜暗盤 「頂頭槌」大戶帳蝕167萬
上交所下周五審批螞蟻上市
上交所下周五審批螞蟻上市
積金局：基金收費仍需下調
積金局：基金收費仍需下調
Impossible Foods：未有上市計劃
Impossible Foods：未有上市計劃
富通首創保單逆按揭功能
富通首創保單逆按揭功能
美首申失業救濟沒再減 憂職位增長失動力 美股先升後回
美首申失業救濟沒再減 憂職位增長失動力 美股先升後回
居民遷市郊避疫 曼哈頓空置單位急增
居民遷市郊避疫 曼哈頓空置單位急增
弗雷澤接掌花旗 華爾街首名大行女CEO
弗雷澤接掌花旗 華爾街首名大行女CEO
張兆聰：東方電氣具氫能源概念可跟
張兆聰：東方電氣具氫能源概念可跟
張宗永：香港永遠不會是新加坡
張宗永：香港永遠不會是新加坡
技術取勝：嘉里物流上試15元
技術取勝：嘉里物流上試15元
盧駿匡：市底偏弱不利短線操作
盧駿匡：市底偏弱不利短線操作
皇璽生意淡泊 唯有放數
皇璽生意淡泊 唯有放數
劉思明：航運物流強勢 進取吼低殘公路股
劉思明：航運物流強勢 進取吼低殘公路股
譚新強：從貝多芬到Mulan 西方種族歧視有否改變過？
譚新強：從貝多芬到Mulan 西方種族歧視有否改變過？
湯文亮：我也講「木蘭」
湯文亮：我也講「木蘭」
倫敦市中心豪宅 入場費1200萬 英國升學需求大 倫敦一二區買樓便利上學
倫敦市中心豪宅 入場費1200萬 英國升學需求大 倫敦一二區買樓便利上學
盧楚仁：英鎊暴跌一觸即發
盧楚仁：英鎊暴跌一觸即發