周顯：信用卡的商戰結果

當時擁有信用卡的人不多，後來Visa推出了大學生用的信用卡，我申請了一張，吃飯時拿出來使用，很是威風。後來，美國運通也為大學生專門出了一張，我也申請了，由於美國運通的「威名」甚大，拿着一張綠卡，更加威威。

現在信用卡當然不是什麼一回事了，就是你不申請，也有大把卡自動送上，而且不收年費。在日前，我去某家教財經課程的「學校」串門子，有人sell我美國運通白金卡，居然說不用交任何資料，自動申請成功，由此可以見得，今日的信用卡公司是多麼的難做。

經營得好 反而可遲來先上岸

不過，美國運通還有一大優勢，就是黑卡，年費幾皮嘢，由於是身分象徵，很多人都搏命申請。如果你識得人，大約一年碌到四五百萬元，就可以成功申請了，如果你不識人，估計大約要碌1000萬元吧……不過這是疫情前的數字，現在就不知了。

說回大來卡，從商戰的角度看，這證明了，發明者並不一定是最終的勝利者，皆因抄襲者只要比發明者經營得更好，反而可以遲來先上岸，這好比Visa和Mastercard現在已遠遠超越大來了。

[周顯 投資二三事]