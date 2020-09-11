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盧楚仁：英鎊暴跌一觸即發

【明報專訊】英鎊近日急跌，事緣英國和歐盟的貿易談判陷入破裂邊緣，原因是英國開始打定輸數最終和歐盟無法達成貿易協議，因此準備立法自行處理北愛爾蘭貨運的問題，意思即是北愛爾蘭的貨物運往英國其他地方，可以毋須提交任何清關文件，英國有權決定那些貨物需要繳交歐盟關稅，歐盟的國家補貼準則就不一定適用於北愛爾蘭。

但上述相關條款違反了去年歐英所達成的脫歐協議，當中內容就是北愛爾蘭需要繼續接受歐盟海關監督，目的是避免北愛爾蘭和愛爾蘭之間出現所謂硬邊界。當時亦是英方的一大讓步，從而解決雙方最大的分歧。如今英國首相約翰遜眼見似乎無法和歐盟達成貿易協議，便索性推翻去年底的脫歐協議，令歐盟強烈反彈，更不排除歐盟會採取法律行動控告英方違反協議。

談判無寸進 英恐全面硬脫歐

其實過去幾個月相關的貿易談判毫無進展，英鎊卻反而愈升愈有，相信一方面是因為當時美元弱勢，二來金融市場仍存有希望可以下回再談判，因此早前的談判僵局反而令英鎊不跌反升。但今次剛好碰着美元回勇，而且今次是極有機會真的談判破裂。

現在金融市場不單止擔心沒有貿易協議下脫歐，甚至擔心去年所簽訂的脫歐協議會全面泡湯，導致英國不只是無貿易協議脫歐，而是全方位硬脫歐，從而引發英鎊持續被拋售。儘管美股有機會反彈或令美匯指數又再受壓，但交易員似乎極之擔心英國最終邁向全面硬脫歐，相信現階段英鎊不單止反彈乏力，甚至乎有機會再被恐慌拋售，除非英國和歐盟雙方戲劇性達成相關協議，否則英鎊形勢絕對岌岌可危。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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