劉思明：航運物流強勢 進取吼低殘公路股

恒指高開後最多升146點、高見24,615點回軟，以近全日低位收市，收報24,313點，跌155點或0.64%；國指跌0.46%。大市成交1039億元，低於60天平均近三成，交投疲弱。

內地A股走勢轉差，滬深300高開後回試低位，但仍然明顯高於平台底4500點之上；不過，深證成指、深創業板已率先向下突破，日前跌穿平台底後乏力反彈，形成尋底格局，對港股構成壓力。倘若恒指失守日前低位約24,200點，恐怕亦會步尋底後塵，下試23,500點水平。

恒生科技指數昨曾經升2.64%，收市跌0.23%，報6999點，短線將考驗7月初低位約6700點，預料可一守。

科指6700點料可一守

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率37比63，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為24比76，大市普遍下跌，沽盤積極但壓力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之一上升，大部分靠穩；中資電力升1.3%表現最強，但行業只有一半股份上升，其次博彩及消閒升逾1%，有七成股份上升，升勢較為全面。

中資電力行業的升勢主要由相關設備股帶動，上海電氣（2727）、東方電氣（1072）分別升8%、3%；不過，上海電氣後抽反彈，扭轉跌勢仍有待觀察（詳看《技術取勝》）。博彩消閒中，澳博（0880）反彈逾3%，海底撈（6862）強勢漲半成；海底撈一度突破50至55元區間，上望有機會試60元關口，底部50元成重要支持位。

下跌行業，近期強勢的航空及相關跌1.4%，科技器材、工業、環保及新能源跌逾1%。另有物管、生物科技股有沽壓。近期與航空業熱炒的航運港口，部分下跌，但物流股持續強勢，海豐（1308）、嘉里物流（0636）昨創新高（除權息調整計）。

越秀交通短線上望5元

海豐上半年業績展現業務的韌性，支撐股價表現，短線支持位上移至9.9元；月初提到的中外運（0598），之後創5個多月高位2.1元回調，在1.8元找到支持，守穩料可再次挑戰高位。

進取可以留意低殘公路股，其中越秀交通（1052）上周反彈後回軟，10天線初見支持，短線仍有望上試5元關口，止蝕可放在4.65元。

[劉思明 數據尋寶]