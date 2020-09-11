經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：航運物流強勢 進取吼低殘公路股

【明報專訊】港股繼續調整，熱炒股回吐壓力未消，市場缺乏方向，入市意欲低迷，觀望氣氛濃厚。

恒指高開後最多升146點、高見24,615點回軟，以近全日低位收市，收報24,313點，跌155點或0.64%；國指跌0.46%。大市成交1039億元，低於60天平均近三成，交投疲弱。

內地A股走勢轉差，滬深300高開後回試低位，但仍然明顯高於平台底4500點之上；不過，深證成指、深創業板已率先向下突破，日前跌穿平台底後乏力反彈，形成尋底格局，對港股構成壓力。倘若恒指失守日前低位約24,200點，恐怕亦會步尋底後塵，下試23,500點水平。

恒生科技指數昨曾經升2.64%，收市跌0.23%，報6999點，短線將考驗7月初低位約6700點，預料可一守。

科指6700點料可一守

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率37比63，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為24比76，大市普遍下跌，沽盤積極但壓力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之一上升，大部分靠穩；中資電力升1.3%表現最強，但行業只有一半股份上升，其次博彩及消閒升逾1%，有七成股份上升，升勢較為全面。

中資電力行業的升勢主要由相關設備股帶動，上海電氣（2727）、東方電氣（1072）分別升8%、3%；不過，上海電氣後抽反彈，扭轉跌勢仍有待觀察（詳看《技術取勝》）。博彩消閒中，澳博（0880）反彈逾3%，海底撈（6862）強勢漲半成；海底撈一度突破50至55元區間，上望有機會試60元關口，底部50元成重要支持位。

下跌行業，近期強勢的航空及相關跌1.4%，科技器材、工業、環保及新能源跌逾1%。另有物管、生物科技股有沽壓。近期與航空業熱炒的航運港口，部分下跌，但物流股持續強勢，海豐（1308）、嘉里物流（0636）昨創新高（除權息調整計）。

越秀交通短線上望5元

海豐上半年業績展現業務的韌性，支撐股價表現，短線支持位上移至9.9元；月初提到的中外運（0598），之後創5個多月高位2.1元回調，在1.8元找到支持，守穩料可再次挑戰高位。

進取可以留意低殘公路股，其中越秀交通（1052）上周反彈後回軟，10天線初見支持，短線仍有望上試5元關口，止蝕可放在4.65元。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

恒隆奪美領館地 價低鄰地四成 斥25.66億呎價5.4萬 潤地兩年前呎價8.6萬購地
恒隆奪美領館地 價低鄰地四成 斥25.66億呎價5.4萬 潤地兩年前呎價8.6萬購地
恒隆20年無買港地 強調中港雙線發展
恒隆20年無買港地 強調中港雙線發展
鄧成波灣仔全幢4億放售
鄧成波灣仔全幢4億放售
君珀3房8年實蝕1200萬
君珀3房8年實蝕1200萬
藝里坊．2號折實均呎2.76萬 低兩年前1期8%
藝里坊．2號折實均呎2.76萬 低兩年前1期8%
匯豐取消26項基本服務收費 理財戶口轉型 分析：應對虛銀挑戰
匯豐取消26項基本服務收費 理財戶口轉型 分析：應對虛銀挑戰
推高息優惠首日「死機」 WeLab：停活動再壓測
推高息優惠首日「死機」 WeLab：停活動再壓測
渣打明年重組架構 專注個人業務
渣打明年重組架構 專注個人業務
台積電營收單月新高 料趕出貨華為
台積電營收單月新高 料趕出貨華為
港股未隨美股回穩 恒生科指連跌6日
港股未隨美股回穩 恒生科指連跌6日
重心從量到質 騰訊冀轉化客戶資源
重心從量到質 騰訊冀轉化客戶資源
新地核心盈利跌近一成 郭炳聯：前景不確定 還看疫情發展
新地核心盈利跌近一成 郭炳聯：前景不確定 還看疫情發展
陳啟宗：解放軍國安法 維穩二選一
陳啟宗：解放軍國安法 維穩二選一
服務業收益 普遍雙位跌幅
服務業收益 普遍雙位跌幅
憂國安法 日企思佰益擬撤港
憂國安法 日企思佰益擬撤港
百勝中國首日潛5% 表現遜暗盤 「頂頭槌」大戶帳蝕167萬
百勝中國首日潛5% 表現遜暗盤 「頂頭槌」大戶帳蝕167萬
上交所下周五審批螞蟻上市
上交所下周五審批螞蟻上市
積金局：基金收費仍需下調
積金局：基金收費仍需下調
Impossible Foods：未有上市計劃
Impossible Foods：未有上市計劃
富通首創保單逆按揭功能
富通首創保單逆按揭功能
美首申失業救濟沒再減 憂職位增長失動力 美股先升後回
美首申失業救濟沒再減 憂職位增長失動力 美股先升後回
居民遷市郊避疫 曼哈頓空置單位急增
居民遷市郊避疫 曼哈頓空置單位急增
弗雷澤接掌花旗 華爾街首名大行女CEO
弗雷澤接掌花旗 華爾街首名大行女CEO
張兆聰：東方電氣具氫能源概念可跟
張兆聰：東方電氣具氫能源概念可跟
張宗永：香港永遠不會是新加坡
張宗永：香港永遠不會是新加坡
技術取勝：嘉里物流上試15元
技術取勝：嘉里物流上試15元
盧駿匡：市底偏弱不利短線操作
盧駿匡：市底偏弱不利短線操作
皇璽生意淡泊 唯有放數
皇璽生意淡泊 唯有放數
周顯：信用卡的商戰結果
周顯：信用卡的商戰結果
譚新強：從貝多芬到Mulan 西方種族歧視有否改變過？
譚新強：從貝多芬到Mulan 西方種族歧視有否改變過？
湯文亮：我也講「木蘭」
湯文亮：我也講「木蘭」
倫敦市中心豪宅 入場費1200萬 英國升學需求大 倫敦一二區買樓便利上學
倫敦市中心豪宅 入場費1200萬 英國升學需求大 倫敦一二區買樓便利上學
盧楚仁：英鎊暴跌一觸即發
盧楚仁：英鎊暴跌一觸即發