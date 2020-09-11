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張兆聰：東方電氣具氫能源概念可跟

【明報專訊】恒指昨跌155點，收報24,313點，成交金額1038億元。美股周三晚反彈納指升3%，恒指科技股指數初段升超過2%，但其後升幅收窄，尾市倒跌。筆者預計反彈持續性成疑，但維持不足一天則很是意外。市場心態趨於審慎，對於氾濫流動性推動的升市會有頗大影響。東方電氣（1072）昨日創52周新高，業績支持加上有氫能源概念，若能站穩5元之上可小注跟進。

美股周三晚反彈勢頭很強，全晚大部分時間愈升愈有，到尾市升幅才略為收窄。你可以說3天跌了10％，一定會有很多買盤入市，但A股、港股同樣調整頗深，倒看不到如美股的強勢反彈。美股與中港股市的分別，在於寬鬆設局依然有效。反駁者可以說聯儲局已無法邊際上更寬鬆，但至少平均通脹政策是努力提升市場的通脹預期，欲令投資者更進取，而10年期國債息率仍在0.6厘至0.8厘水平，市場資金成本也沒有提升。

股市估值與無風險利率有關。美股疫情前10年期國債利率達1.8厘至2厘，現在大跌至0.7厘以下，美股估值雖然瘋狂，但也是有利率下降支持。與美國相反，中國政策收緊不斷推高同業存單利率，國債、國開債利率也被迫上升，現在已回到疫情前的3厘以上，但滬深300指數則高出當時達20％。上半年寬鬆的流動性仍將A股估值支撐在高位，但隨着銀行間資金緊張情况不斷外溢，A股抗跌力會備受考驗。當然，個股也可憑盈利增長跑出，但今時今日，既有業績支持又尚未大幅炒起的股份，其實相當難找。

中國貨幣政策收緊 削A股抗跌力

科技股仍是市場焦點，但今年的升浪都頗誇張，相信也反映了未來好一段時間的增長前景。樂觀看，他們仍然會增長，股價難持續下跌，但昨日初段大幅反彈後，最終升幅卻全部蒸發，投資者心理多是純博反彈，更害怕只是曇花一現。短線可能多看少動，先等市場交易出一個區間時再作部署。

農夫山泉納指數 基金被迫掃貨

農夫山泉（9633）獲納入恒生綜合指數，預料將可獲納入港股通名單，市場憧憬北水會大舉南下炒作，昨日大升8%。農夫山泉流通量只有約3%，但市值巨大必獲納入各主要股指，基金無可避免要掃貨。因此，市盈率雖不合理，但未來一年也不太重要，設局都是貨源歸邊、股價易受消息影響舞高弄低。感覺上較大可能在30元至40元水平大型上落。

東方電氣上半年收入增長177.53億元，按年增長12%，純利升30.8%至9.54億元，表現對辦。每股盈利0.31元，毛利率為21.14%，在疫情之下表現出色。集團上半年新增訂單258.9億元，增長34.4%，當中風電達80億元，也簽訂了坦桑尼亞水電站設備供貨合同，未來1至2年增長有保證。

此外，集團首個撬裝式加氫系統亦於7月份在德陽製造基地投入使用，最大連續加氫量為每天200公斤，可供一輛氫燃料電池大巴行駛450公里。現時全球在氫燃料電池仍研發當中，由製氫、儲存、加氫站設計等仍在努力中，但毫無疑問未來數年會是一個熱門炒作主題。

[張兆聰 還看今朝]

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