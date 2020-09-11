盧駿匡：市底偏弱不利短線操作

不過由於短線市寬已進入超賣水平，暗示在未來一星期再大幅調整的機會減低。執筆前的一個交易日，美股全線大幅急挫，但港股開市後未有完全跟隨，而且跌幅亦見逐步收窄，反映美股對港股的影響程度有限。

龍頭科技借勢回落 可選最弱股做淡

本周中段資金入市態度進一步轉趨審慎。觀乎在升幅榜中的股份，雖然股價上升但成交偏少，而且技術走勢未算亮麗，據過往經驗，後市偏淡居多。加上強勢股與弱勢股的比率非常接近。下周有機會弱勢股多於強勢股，亦即是市底偏弱，不利投資者短線操作。整體而言，下周炒股難度會較高。

然而，在過去一段時間ATMX及京東（9618）都十分強勢。不過無論什麼股份也好，升到某一個水平都會出現調整，相信這幾隻股份現時仍處於這個階段。近日納指出現大幅度調整，相信這幾隻龍頭科技股亦會借勢回落多一段幅度，因此可考慮挑選當中最弱勢的一隻做淡作為短線部署。

筆者在本周初在線上課程教了大家一些挑選爆升股的技巧，而價格的變化與成交的多寡都會成為重要的考慮因素，兩者缺一不可。股價是否能夠繼續上揚，沽壓的多少亦會是一個關鍵。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]