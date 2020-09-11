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經濟
2020年9月11日星期五
技術取勝
投資策略
恒隆奪美領館地 價低鄰地四成 斥25.66億呎價5.4萬 潤地兩年前呎價8.6萬購地
恒隆20年無買港地 強調中港雙線發展
鄧成波灣仔全幢4億放售
君珀3房8年實蝕1200萬
藝里坊．2號折實均呎2.76萬 低兩年前1期8%
匯豐取消26項基本服務收費 理財戶口轉型 分析：應對虛銀挑戰
推高息優惠首日「死機」 WeLab：停活動再壓測
渣打明年重組架構 專注個人業務
台積電營收單月新高 料趕出貨華為
港股未隨美股回穩 恒生科指連跌6日
重心從量到質 騰訊冀轉化客戶資源
新地核心盈利跌近一成 郭炳聯：前景不確定 還看疫情發展
陳啟宗：解放軍國安法 維穩二選一
服務業收益 普遍雙位跌幅
憂國安法 日企思佰益擬撤港
百勝中國首日潛5% 表現遜暗盤 「頂頭槌」大戶帳蝕167萬
上交所下周五審批螞蟻上市
積金局：基金收費仍需下調
Impossible Foods：未有上市計劃
富通首創保單逆按揭功能
美首申失業救濟沒再減 憂職位增長失動力 美股先升後回
居民遷市郊避疫 曼哈頓空置單位急增
弗雷澤接掌花旗 華爾街首名大行女CEO
張兆聰：東方電氣具氫能源概念可跟
張宗永：香港永遠不會是新加坡
技術取勝：嘉里物流上試15元
盧駿匡：市底偏弱不利短線操作
皇璽生意淡泊 唯有放數
劉思明：航運物流強勢 進取吼低殘公路股
周顯：信用卡的商戰結果
譚新強：從貝多芬到Mulan 西方種族歧視有否改變過？
湯文亮：我也講「木蘭」
倫敦市中心豪宅 入場費1200萬 英國升學需求大 倫敦一二區買樓便利上學
盧楚仁：英鎊暴跌一觸即發
技術取勝：嘉里物流上試15元
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【明報專訊】上海電氣需企穩2.4元（圖）
康龍化成密集區料有承接（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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