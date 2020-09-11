經濟
張宗永 翼之聯想

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張宗永：香港永遠不會是新加坡

【明報專訊】我在新加坡居住了8年，我兩個孩子都是在當地出世。我在香港亦有很多新加坡朋友，有些是很要好的朋友。

我大部分新加坡朋友都支持建制，深惡社會動亂。他們覺得既然新加坡可以用強權製造出經濟奇蹟，為什麼香港不可以？這亦是我很多香港建制朋友的想法，但我覺得這是一廂情願，罔顧現實。香港永遠不會是新加坡，香港人難以接受一個獨裁政府。

首先香港從來不是一個國家，沒有一個國家的身分；新加坡立國是因為李光耀被趕出馬來西亞聯邦。新加坡當時和今天都是唯一被伊斯蘭國家包圍的小國，立國背景帶給新加坡人很大危機感，亦製造很強大向心力。今天我們說要回去教董建華取消了的中史，但真正中國近代史卻是那麼黑暗，結果是逼大家從愚昧和愛國中取捨。

星組屋解決上樓問題 港高地價種不滿

換個方向，我們希望動香港人以利，希望大家明白大陸帶給我們互惠互利的經濟好處。但大部分香港人是不愁溫飽（但諷刺地也欠缺upward mobility）。縱使沒有外國勢力，自由民主都比愛共產黨來得有吸引力。

施政上，新加坡立國後定了兩個很重要的國策：一是男性國民必須服兵役；將不同階級種族的公民剃光了頭，一起勞動，絕對是一種強力思想教育，有助團結社會。這條件香港從來都沒有擁有過，難道今天叫大家服兵役嗎？縱使梁振英年代我們大搞愛國童子軍，但這些都是搞笑。

第二個很重要的新加坡國策是解決大部分人口的住屋問題，七成新加坡人都是住在政府提供的組屋（HDB），但這些組屋有一個很活躍的二手市場。這政策一方面解決了上樓的問題，另方面為業主提供製造財富的機會。

房屋問題一直都是香港施政重中之重，為維持低稅率和讓利商界，高地價政策行之有年，有得之餘亦種下深層次社會不滿。今天，再回頭已是百年身，加上弱勢政府要行新政亦舉步維艱。

權力架構不清晰 難有效施政

新加坡只有一個政府，甚至可以說只有一個執政黨。香港管治之難是因為有兩個政府。回歸初期，我們原先以為兩制大於一國，現在中央收權了，變了1.5個政府，中央是1，上亞厘畢道0.5，中間可能再加上一個面目模糊的西環。權力架構如此不清晰，施政又怎能有效呢？

明白我們的選項是很重要的。不認識或不願意對這些政治和經濟現實， 而妄求以強權統治香港，只會令民心愈來愈背向。香港這隻金鵝是要小心飼養的，多給她一些活動空間才能生出金蛋，不然只有悶死一途。

[張宗永 翼之聯想]

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