弗雷澤接掌花旗 華爾街首名大行女CEO

現年60歲的高沛德在花旗任職37年，當中8年擔任行政總裁。花旗集團在2008年的金融海嘯幾乎崩潰，高沛德助花旗精簡業務，使其恢復穩定的盈利能力，但其回報率仍落後於摩通等大行。弗雷澤的任務，是提高花旗集團的回報。高沛德發聲明稱，花旗在金融海嘯後完成轉型，成為更簡單、更安全、更強大的機構，當然總有更多任務需要完成，「我相信現在是時候由我的繼任人帶領花旗邁向新里程」。弗雷澤稱，疫情期間，花旗團隊團結合作，顯現花旗的精神，「很高興能與同事撰寫集團的新篇章」。

2004年加入 曾負責拉美業務

現年53歲的弗雷澤在2004年加入花旗集團，曾任該銀行的拉美業務和私人銀行業務負責人，並掌管該銀行龐大的消費者業務。彭博社稱，作為全球最大的信用卡發卡銀行，花旗的投資組合將要面臨政府資助逐漸耗盡、環球失業加劇的影響。花旗表示，將在未來數周公布接替弗雷澤掌管消費者業務的繼任人選。

（綜合報道）

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