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居民遷市郊避疫 曼哈頓空置單位急增

【明報專訊】紐約曼哈頓部分居民遷往市郊避疫，令曼哈頓出租單位空置數字創新高。上月空置單位超過1.5萬個，數量幾乎是去年同期的3倍，令該區租金價格回落。 物業估價公司Miller Samuel與地產代理Douglas Elliman的調查數據顯示，8月曼哈頓的待租單位，較一年前的5600個增加近兩倍，空置單位數目是14年前開始有紀錄以來最高。市場人士稱，租務市場是曼哈頓樓市的探熱針，由於出租單位佔市場供應的單位總數75％，租務市場的需求變化，較樓宇買賣市場的反應更快，預示當地樓市今秋或年底前復蘇的希望渺茫。

上月租金中位數下跌4％

Miller Samuel行政總裁米勒（Jonathan Miller）稱，租務市場愈來愈疲軟。雖然租金已有所回落，上月的租金中位數跌了4％，但減幅仍不足以吸引新租戶重返市區。曼哈頓的兩房單位上月的平均租金為4756美元（約3.7萬港元）。

愈來愈多業主提供更多優惠吸引租客。平均來說，曼哈頓業主上月向新租客提供的租金豁免優惠達到1.9個月。租務市場最乏人問津的租盤，是租金最低的開放式單位或一房單位，因為疫情對低收入人士的影響較大。開放式單位的平均租金下跌9％至2574美元（約2萬港元），一房單位的平均租金則下跌5％至3445美元（約2.7萬港元）。

當前的問題，是曼哈頓等地的租務市場疲軟，對美國經濟有多大影響？房地產投資信託基金和房地產公司等實力雄厚的業主仍毋須為資本問題憂慮，但那些只有一、兩幢物業的普通業主可能無力支付按揭貸款和物業稅等，或令銀行業的壞帳增加，並影響到政府稅收。

（綜合報道）

[國際金融]

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