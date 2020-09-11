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美首申失業救濟沒再減 憂職位增長失動力 美股先升後回

【明報專訊】雖然美國近期新冠個案確診人數大減，但美國就業市場的招聘活動似乎仍在降溫。上周首次申領失業救濟人數維持不變，連續兩周在88.4萬的水平，申領數字略高於分析師預期。至少連續兩周申領失業救濟的持續申領人數，按周增加近10萬，總數達到1338.5萬，反映夏季的職位增長勢頭正在逐步失去動力。

美國勞工部昨日表示，根據未經調整的數據，截至8月22日，有2960萬人申領州政府和聯邦計劃的福利。自5月以來，美國職位恢復了1060萬，相當於3至4月收緊防疫封鎖措施時所失去的2220萬職位的一半。美股三大指數早段延續周三的升勢，蘋果早段升逾1%，但午夜前倒跌。道指和標普500指數同在午夜前轉跌。不過特斯拉（Tesla）繼續反彈，亞馬遜及Google股價在中段維持向上，不過微軟及Netflix轉跌。韓國通訊軟件Kakao的遊戲公司Kakao Games昨首日上市，開市價達4.8萬韓圜（約313港元），較招股價高出1倍。其股價隨後觸及每日的30%升幅上限，收報6.24萬韓圜（約407港元），較招股價高出1.6倍。

亞馬遜疫情下增聘逾17.5萬人

電商巨頭亞馬遜表示，目前有3.3萬個企業及技術部門空缺，準備支援亞馬遜的雲端服務、虛擬助手Alexa及Prime影片團隊等。亞馬遜另將提供數千個時薪職位，所有職位的平均時薪將不低於15美元，且最多可享20周育嬰假期。至於企業和技術部門的空缺，平均年薪將不低於15萬美元，當中包括薪酬、股票獎勵及各類津貼。疫情期間，亞馬遜累計增聘逾17.5萬，以滿足網購需求增加。亞馬遜調查顯示，53％的美國人在疫情期間需要尋找新工作。

拜登政綱 倡向外移美企徵重稅

隨着美國大選臨近，兩黨候選人繼續大打「經濟牌」，披露振興經濟、創造就業的大計。當共和黨現任總統特朗普主張「美國優先」及各種企業減稅政策，民主黨總統候選人拜登卻提出「美國製造」（Made in America）的稅務政策，準備向在海外生產的美國企業徵收離岸稅罰款。

拜登團隊表明，將對美國公司在海外產生的利潤匯回美國徵收28%的企業稅，另加10%的離岸罰款附加稅。建議中的稅收，也將適用於利用海外客服中心，為美國市場客戶提供服務的企業。拜登又建議，為美國工人創造就業的公司，包括那些投資於已關閉或準備關閉設施的企業，可享10%的稅收抵免。拜登批評特朗普的減稅法案，降低了企業將職位遷回美國的動力。不過任何稅制改革都需國會支持，若共和黨繼續控制參院，就算拜登當選，其建議仍面臨強大阻力。

拉加德：關注歐元升值影響物價

此外，歐洲央行昨繼續維持利率、資產購買計劃（APP）及緊急抗疫買債計劃（PEPP）不變，符合預期。歐央行對於歐元近期持續強勢，歐洲央行行長拉加德昨表示，必須監察歐元升值對物價的影響，但她未有透露任何調整貨幣政策的逼切性。歐元兌美元昨升0.8%，升至1.19，接近上周所創的兩年高位。歐元兌美元自3月以來升逾一成，為歐元區物價帶來下行壓力。早前公布的數據顯示，歐元區上月的消費者物價指數按年跌0.2%，是4年來首次。歐央行昨公布了最新的經濟預測，預期今年經濟收縮8%，收縮幅度較6月時預測的8.7%溫和。

（綜合報道）

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