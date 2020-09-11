富通首創保單逆按揭功能

可選擇將人壽保障套現為退休年金

受保人可於退休後將身故賠償套現作年金，按需要選擇指定年金期及發放模式，領取固定年金金額，以應付退休生活所需。獲取保單逆按揭借貸不會影響人壽保額，而復歸紅利（如有）亦可於保單內繼續累積。

富通指出，香港人口老化日益嚴峻，患上認知障礙症的機率亦相應增高，十分之一70歲或以上長者患有認知障礙症，而85歲或以上長者患病比例更高達三分之一，而這個疾病更有年輕化趨勢。

新產品將為客戶提供嚴重腦退化保障，若受保人確診嚴重腦退化，在首20個保單年度內身故或確診嚴重腦退化或末期疾病，可獲高達50%保額的額外身故賠償。保單持有人可一筆過獲預支全數身故賠償及額外身故賠償，以應該醫療所需。

富通保險行政總裁楊德灝表示，儘管疫情帶來種種挑戰，富通保險在疫情影響較嚴重的5至7月期間，富通的本地業務年度化保費等值與去年同期比較，仍錄得40%增長。

展望未來，楊德灝表示富通將繼續與新世界集團旗下的其他業務單位緊密合作，發揮協同效應。