經濟

Impossible Foods：未有上市計劃

【明報專訊】人造肉生產商Impossible Foods營運總監兼財務總監David Lee表示，為繼續維持並同時提升產品質素，公司目前未有任何上市計劃。該公司昨天正式在港推出新產品「豬柳漢堡」（Impossible Sausage），為美國以外首個面世地區，供應餐廳包括星巴克。

在港推出新產品「豬柳漢堡」

問及香港早前落實《港區國安法》會否削弱對外資的吸引力，Impossible Foods行政總裁及創辦人Patrick Brown回應指出，只要香港消費者接受人造肉產品、品牌成功打入市場，便是一個推出新產品的好地方。公司不能只考量政治因素，否則將會局限其發展步伐。

被市場視為最大競爭對手的Beyond Meat鋪路進軍內地，Patrick Brown透露，中國市場增長快速，旗下產品正等待監管當局審批。如若獲批，會先由美國進口，長遠冀在中國建廠，甚至建立本地供應鏈。他又強調，最大競爭對手為真肉。他相信，隨着公司加大生產規模，可降低產品價錢，但估計還要數年時間才可以便宜過動物肉產品。

Impossible Foods上月獲得G輪融資資金2億美元（約15.5億港元），投資者包括李嘉誠旗下維港投資，以及新加坡主權基金淡馬錫等。Patrick Brown透露，繼牛肉及豬肉後，公司正研究人造雞肉及魚肉。

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