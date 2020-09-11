積金局：基金收費仍需下調

基金開支13年降逾三成

當局又重申，會以「三部曲」的方式持續研發管理強積金的工具。積金局主管（產品規管）李啟宏指出，當局已分階段推出多項標準化措施，要求受託人在披露強積金資訊如帳戶概覽（見圖）、周年權益報表等，提供統一的資料呈述，以提高強積金資訊的透明度，包括基金表現、收費水平、帳戶結餘及產品資訊等，從而更方便計劃成員查閱與比較。他又指出，當局已要求受託人在基金便覽及網站中增設風險級別，截至今年8月，已有9個強積金計劃基金上載風險級別，餘下的基金則會於11月或之前上載至「強積金基金平台」。

強積金資產總額已錄逾1萬億元

積金局表示，截至今年7月底，強積金資產總額已錄得逾1萬億元；強積金可扣稅自願性供款（TVC）已錄得超過21.7億元的供款，當中涉及4.12萬個帳戶。鄭恩賜表示，今年首季強積金資產一度下跌至8000多億元，但及後已逐漸收復失地，當局冀隨着強積金資產不斷擴大，可以透過更多不同措施增加基金的透明度，便利計劃成員進行更多比較，從而增加市場競爭。