經濟

百勝中國首日潛5% 表現遜暗盤 「頂頭槌」大戶帳蝕167萬

【明報專訊】首隻根據上市改革第二上市的「舊經濟股」百勝中國（9987）昨日首日掛牌，跌幅較暗盤更甚，全日跌5.3%，收報390.2元，每手50股帳面蝕1090元，大戶更全面重創，每張「頂頭槌飛」首日估計帳面勁蝕167萬元。不過，投資者未有因此卻步，樂享互動（6988）昨首日招股，已獲約708億孖展認購，僅計券商孖展，已公開發售超購403倍。

明報記者 馬迪帆

百勝中國今次上市獲6名投資者「頂頭槌」，每張「頭槌飛」涉資3.96億元，假設大戶借盡九成孖展，以2.88厘息計，計息期5日，孖展息為14萬元，昨日連本帶息料需蝕167.4萬元。

華住今起招股 入場費18585元

至於同為傳統行業、在美上市的內地酒店運營商華住酒店（1179），昨晚公布啟動在港第二上市，公開發售部分定價上限為368元，每手50股，入場費18,585.42元。將全球發售2042.215萬股新股，最多集資75.15億元。根據超額配股權，可再發售306.33萬股，佔發售股份的15%。

華住屬全球第九大酒店集團

華住酒店招股期由今日（11日）起至下周三（9月16日）中午12時止，同日定價。本次發售將採無紙化方式。根據資料，本次華住美國預託證券（ADR）未有拆分，兌港股為「一比一」。華住ADR周三（9日）升2.63%，收報44.55美元，相當於345.26港元。港股定價上限兌美股有6.6%溢價。華住ADR昨晚開市初段挫3.4％。根據資料，華住酒店為中國第二大及全球第九大的酒店集團。截至去年底，公司酒店網絡共計有5618家酒店。去年全年公司應佔淨收入為17.69億元人民幣。

樂享互動孖展708億 超購403倍

至於現時正招股的新股中，本報統計8家券商數據，自媒體營銷股樂享互動共計借出708億孖展，僅計券商孖展，已公開發售超購403倍（見表）。

另一新股福祿控股（2101）昨日孖展則已截飛，僅計券商孖展，超購383倍。樂享互動自稱對標公司為TTD（The Trade Desk），後者為美國廣告科技營銷巨頭，現時市值196億美元，股價今年以來累升59%。

濠江機電暗盤升87%

此外，澳門工程機電商濠江機電（1408）今日掛牌，昨日該股於耀才暗盤收報1.87元，升87%，盤中最高曾升99%。每手2000股，每手帳面賺1740元。

相關字詞﹕頂頭槌飛 百勝中國 華住酒店 新股 第二上市

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